Trump vince le elezioni 2024: boom in Borsa e aumento del valore delle sue azioni

Donald Trump ha vinto le elezioni presidenziali del 2024, riconquistando la Casa Bianca per un secondo mandato non consecutivo. La sua vittoria è stata sancita dopo aver superato la soglia dei 270 voti elettorali necessari, con risultati decisivi in stati chiave come Wisconsin, Pennsylvania e Michigan. Trump ha ottenuto il 51% dei voti popolari, mentre la sua avversaria, Kamala Harris, ha raggiunto il 47%.

In seguito all'annuncio dei risultati, i mercati finanziari hanno registrato un significativo rialzo. Le azioni della Trump Media & Technology Group, la compagnia di media di Trump, sono aumentate del 35% in pre-apertura, portando il valore di mercato a 9 miliardi di dollari. Trump possiede 114,75 milioni di azioni della società, il cui valore complessivo è passato da 3,9 miliardi a 5,3 miliardi di dollari.

Nel suo discorso di vittoria, Trump ha promesso una "nuova età dell'oro" per l'America, focalizzandosi su politiche di immigrazione più restrittive, riduzione delle regolamentazioni e un approccio più isolazionista in politica estera. Ha anche annunciato la nomina di JD Vance come vicepresidente, sottolineando l'importanza di un'alleanza forte con l'Europa.

La vittoria di Trump ha avuto ripercussioni anche sul piano internazionale. Leader mondiali hanno espresso preoccupazione per le possibili implicazioni delle sue politiche estere, in particolare riguardo al conflitto in Ucraina e alle relazioni con la Cina. Tuttavia, alcuni hanno accolto positivamente la promessa di Trump di rafforzare le alleanze tradizionali degli Stati Uniti.

In Italia, l'esito delle elezioni americane ha suscitato dibattiti sulle possibili conseguenze economiche. Si teme un ritorno a politiche protezionistiche che potrebbero influenzare negativamente le esportazioni italiane verso gli Stati Uniti. Inoltre, le incertezze politiche potrebbero avere un impatto sulle relazioni commerciali e sugli investimenti tra i due paesi.