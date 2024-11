Stoccarda-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in diretta TV e streaming

L'Atalanta scende in campo oggi, mercoledì 6 novembre 2024, alle ore 21:00, per affrontare lo Stoccarda nella quarta giornata della fase campionato della UEFA Champions League. La partita si svolgerà alla MHPArena di Stoccarda.

La squadra di Gian Piero Gasperini è reduce da un convincente successo per 3-0 in trasferta contro il Napoli in Serie A, ma in Champions League cerca di riscattare il pareggio casalingo a reti inviolate contro il Celtic. Attualmente, l'Atalanta ha accumulato cinque punti nel torneo continentale.

Lo Stoccarda, dal canto suo, ha quattro punti in classifica e arriva con entusiasmo dopo aver sconfitto la Juventus per 1-0 all'Allianz Stadium nel turno precedente. La formazione tedesca, guidata da Sebastian Hoeness, mira a replicare l'impresa contro un'altra squadra italiana, puntando al sorpasso in classifica.

Probabili formazioni:

Stoccarda (4-4-2): Nübel; Vagnoman, Chase, Rouault, Mittelstädt; Millot, Karazor, Stiller, Leweling; Touré, Undav.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW.

L'arbitro designato per l'incontro è lo sloveno Rade Obrenovic, coadiuvato dagli assistenti Matej Žunic e Manuel Vidali. Il quarto ufficiale sarà David Šmajc, mentre al VAR opereranno Clay Ruperti e Pol van Boekel.

Questo match rappresenta un banco di prova significativo per entrambe le squadre nella corsa alla qualificazione alla fase successiva della competizione europea. L'Atalanta cercherà di consolidare la propria posizione, mentre lo Stoccarda ambisce a sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato positivo.