Elezioni USA 2024: Procedura di Elezione del Presidente e Risultati

Le elezioni presidenziali statunitensi del 2024 vedono confrontarsi Donald Trump e Kamala Harris. Oltre alla scelta del presidente, gli elettori determineranno la composizione del Senato e della Camera dei Rappresentanti, influenzando temi chiave a livello statale.

Processo Elettorale e Tempistiche dei Risultati

Alla chiusura dei seggi, i primi risultati potrebbero non essere conclusivi. Nonostante le previsioni di uno spoglio più rapido rispetto al 2020, potrebbe essere necessario attendere giorni o settimane per la proclamazione ufficiale del vincitore. Le procedure elettorali variano da stato a stato, influenzando l'ordine e la velocità del conteggio dei voti anticipati, per posta e del giorno delle elezioni.

Collegio Elettorale e Numero Magico di 270

Per vincere la presidenza, un candidato deve ottenere almeno 270 voti nel Collegio Elettorale. Ogni stato ha un numero specifico di grandi elettori, determinato dalla somma dei suoi senatori (sempre due) e dei rappresentanti alla Camera, che variano in base alla popolazione. Ad esempio, la California ha 54 elettori, il Texas 40, mentre stati meno popolosi come Alaska, Delaware, Vermont e Wyoming ne hanno solo tre ciascuno.

Sistema "Winner-Takes-All" e Eccezioni

La maggior parte degli stati adotta il sistema "winner-takes-all", dove il candidato che ottiene la maggioranza dei voti popolari in uno stato conquista tutti i suoi voti elettorali. Le uniche eccezioni sono Maine e Nebraska, che assegnano i voti elettorali in modo proporzionale.

Tempistiche della Notte Elettorale

La maratona elettorale inizia alla mezzanotte italiana con i primi risultati da Indiana e Kentucky, proseguendo fino alle 6 del mattino con quelli di Alaska e Hawaii. I sondaggi indicano un duello serrato tra Harris e Trump, con particolare attenzione a sette stati decisivi: Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Arizona, Georgia, Nevada e North Carolina.

Contee Chiave da Monitorare

Secondo una mappa elettorale del Cook Political Report, tredici contee in questi stati sono particolarmente influenti: tre in Pennsylvania, due in Georgia, North Carolina, Wisconsin e Michigan, e una sia in Arizona che in Nevada.

Procedura Post-Elettorale

Dopo le elezioni di novembre, i grandi elettori si riuniscono il lunedì dopo il secondo mercoledì di dicembre (quest'anno il 16) nei rispettivi stati per votare formalmente per il presidente e il vicepresidente. Il 6 gennaio, il Congresso degli Stati Uniti procede all'apertura delle buste e al conteggio dei voti espressi da ciascun grande elettore.

Possibilità di Discrepanza tra Voto Popolare e Collegio Elettorale

È possibile che un candidato vinca la presidenza senza ottenere la maggioranza dei voti popolari, come accaduto nel 2016, quando Donald Trump ha ottenuto 306 voti elettorali, pur non avendo la maggioranza del voto popolare, andato a Hillary Clinton. Questo sistema mira a bilanciare il potere tra stati più e meno popolosi, sebbene susciti critiche per il rischio di distorcere la volontà popolare complessiva.