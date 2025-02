Germania: speciale diretta streaming di Adnkronos sulle elezioni federali

Le elezioni federali tedesche del 23 febbraio 2025 rappresentano un momento cruciale per la Germania e l'intero scenario politico europeo e internazionale. Per approfondire l'impatto di questo evento, Adnkronos trasmetterà uno speciale Eurofocus in diretta dalla residenza dell'ambasciatore tedesco a Roma, Hans-Dieter Lucas.

La diretta, condotta dal direttore Davide Desario insieme ai vicedirettori Fabio Insenga e Giorgio Rutelli, inizierà domenica alle 17:00. Parteciperanno i giornalisti Mara Montanari e Otto Lanzavecchia, con numerosi ospiti italiani e tedeschi e collegamenti da Berlino, Francoforte e Bruxelles.

Alle 18:00, con la chiusura dei seggi e la diffusione degli exit poll, verranno analizzati i primi risultati. Alle 19:00, un panel di esperti discuterà delle possibili coalizioni e dei rapporti di forza tra i partiti nel post-voto. Tra le 20:00 e le 21:00, sarà trasmesso il commento della "Elefantenrunde", il confronto tra i leader politici in onda sulle televisioni tedesche.

Questo speciale offrirà un'opportunità unica per comprendere i risultati, le prospettive e le possibili conseguenze di queste elezioni sul futuro dell'Unione Europea, delle relazioni transatlantiche e degli equilibri globali. La diretta sarà disponibile sulla homepage e sul canale YouTube di Adnkronos, con 400 siti collegati tra testate nazionali e network locali online. Le notizie saranno aggiornate in tempo reale dall'agenzia, con analisi e interviste pubblicate sul portale Eurofocus.

