Papa Francesco fa visita a sorpresa a Emma Bonino dimessa dall'ospedale

Papa Francesco ha effettuato una visita a sorpresa presso l'abitazione romana di Emma Bonino, leader radicale ed ex ministro degli Affari Esteri, recentemente dimessa dall'ospedale Santo Spirito di Roma. La Bonino era stata ricoverata per complicanze respiratorie ed è tornata a casa il 30 ottobre. La visita del Pontefice, avvenuta dopo un impegno alla Pontificia Università Gregoriana, è stata confermata dal portavoce vaticano Matteo Bruni. All'uscita dall'abitazione, situata nel quartiere Trastevere, Papa Francesco ha dichiarato di aver trovato la Bonino "benissimo".

Questo incontro si inserisce in una serie di contatti tra il Papa e la Bonino. Nel novembre 2016, i due si erano incontrati in Vaticano per discutere di temi come i flussi migratori, l'accoglienza e l'integrazione dei migranti. In precedenza, nel maggio 2015, durante un'udienza generale, il Pontefice aveva salutato la Bonino con una stretta di mano e un sorriso, esprimendo la sua vicinanza in un momento in cui l'ex ministro affrontava una battaglia contro un tumore al polmone.

Nel febbraio 2016, in un incontro a Casa Santa Marta, Papa Francesco aveva elogiato Emma Bonino definendola "tra i grandi dell'Italia di oggi" e sottolineando il suo contributo nella comprensione dell'Africa. Pur riconoscendo le differenze di vedute su alcuni temi, il Pontefice aveva affermato l'importanza di guardare alle persone e alle loro azioni.