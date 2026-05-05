Eddy Mazzocchi operato allo stomaco, emorragia dopo 20 giorni e corsa d'urgenza in ospedale

Eddy Mazzocchi si sottopone a un intervento per dimagrire e curare le apnee, ma dopo poche settimane rischia la vita per una grave emorragia. Il 53enne racconta cosa è accaduto durante la notte e la corsa in ospedale.

Eddy Mazzocchi, 53 anni, aveva deciso di sottoporsi a un intervento di riduzione dello stomaco per risolvere un problema che da tempo gli comprometteva la salute. Con un peso di 128 chili soffriva di gravi apnee notturne e non riusciva più a dormire. L’operazione, eseguita l’11 aprile all’ospedale di Bolzano, sembrava essere la soluzione definitiva.

Nei giorni successivi tutto procedeva senza complicazioni. Dopo circa venti giorni, durante una visita di controllo, i medici rimuovono i punti e confermano che il decorso è regolare. La situazione cambia improvvisamente nella notte. Intorno alle tre, Mazzocchi si sveglia con un forte senso di nausea e vomita sangue. Non aveva mangiato nulla e non riusciva a spiegarsi cosa stesse accadendo.

Gli episodi si ripetono poco dopo. Spaventato, chiede aiuto alla moglie e insieme si dirigono verso l’ospedale Santa Chiara di Trento, a pochi minuti da casa. Durante il tragitto vomita sangue una terza volta. Arrivato al pronto soccorso perde i sensi, mentre la moglie riferisce ai medici quanto accaduto.

Il quadro clinico è subito grave. I sanitari parlano di emorragia in corso e intervengono rapidamente per stabilizzarlo. Individuano un coagulo che stava causando la perdita di sangue e riescono a drenarlo, evitando conseguenze ancora più serie.

Sulle cause dell’accaduto emergono versioni diverse. Dall’ospedale di Bolzano, dove è stato eseguito l’intervento, non vengono riconosciute responsabilità. A Trento, invece, a Mazzocchi viene riferito che la causa sarebbe stata una vena lesionata.

Nonostante lo spavento, l’uomo ha raggiunto il risultato sperato dal punto di vista del peso, perdendo 46 chili. Resta però la richiesta di chiarimenti su quanto accaduto dopo l’operazione, con l’intenzione di ottenere spiegazioni precise sulla complicazione che ha rischiato di costargli la vita.