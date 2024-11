Real Madrid-Milan: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming

Questa sera, martedì 5 novembre 2024, alle ore 21:00, il Milan affronterà il Real Madrid al Santiago Bernabéu nella quarta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go.

Il Real Madrid, guidato da Carlo Ancelotti, si presenta con 6 punti in classifica, frutto di due vittorie e una sconfitta. Nell'ultimo turno, le Merengues hanno ottenuto una vittoria in rimonta contro il Borussia Dortmund. Ancelotti, ex allenatore e giocatore del Milan, affronta questa sfida con particolare emozione, soprattutto dopo la recente alluvione che ha colpito Valencia e scosso l'intera Spagna.

Il Milan, sotto la guida di Paulo Fonseca, ha raccolto finora 3 punti, ottenuti grazie alla vittoria per 3-1 contro il Bruges a San Siro. I rossoneri cercano un risultato positivo per rilanciare le proprie ambizioni europee.

Le probabili formazioni vedono il Real Madrid schierato con un 4-3-1-2: Lunin in porta; difesa composta da Vazquez, Rudiger, Militao e Mendy; centrocampo con Valverde, Tchouameni e Camavinga; Bellingham a supporto delle punte Mbappé e Vinicius. Il Milan dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1: Maignan tra i pali; linea difensiva con Emerson Royal, Gabbia, Tomori e Theo Hernandez; mediana formata da Fofana e Reijnders; tridente offensivo con Chukwueze, Pulisic e Leao alle spalle dell'unica punta Morata.

La sfida tra Real Madrid e Milan rappresenta un classico del calcio europeo, con entrambe le squadre determinate a ottenere punti preziosi per la qualificazione alla fase successiva della competizione.