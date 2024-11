Capotreno accoltellato a Genova: sciopero nazionale di 8 ore il 5 novembre

Un capotreno è stato gravemente ferito durante il servizio sulla tratta Genova Brignole-Busalla. L'aggressione è avvenuta nei pressi della stazione di Genova Rivarolo, quando il ferroviere ha richiesto il biglietto a due giovani, un 21enne egiziano e una 16enne italiana di origine nordafricana, entrambi sprovvisti di titolo di viaggio. Alla richiesta, i due hanno reagito violentemente: la ragazza ha aggredito verbalmente e fisicamente il capotreno, mentre il giovane lo ha colpito con uno o due fendenti. La vittima è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Il 21enne è stato arrestato per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, mentre la minorenne è stata denunciata per gli stessi reati.

In risposta a questo grave episodio, le principali sigle sindacali del settore ferroviario—Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti—hanno proclamato uno sciopero nazionale di 8 ore per il 5 novembre 2024, dalle 9:01 alle 16:59. La protesta coinvolgerà il personale mobile di Trenitalia, Fs Security, Trenord, Trenitalia Tper e Italo Ntv. I sindacati denunciano un'escalation di violenze ai danni del personale ferroviario negli ultimi mesi e lamentano l'assenza di interventi efficaci a tutela dei lavoratori.

Trenitalia ha avvisato che lo sciopero potrebbe causare cancellazioni totali o parziali di Frecce, Intercity e treni regionali. Gli effetti potrebbero manifestarsi anche prima dell'inizio e protrarsi oltre la fine della protesta. I passeggeri sono invitati a informarsi prima di recarsi in stazione e, se possibile, a riprogrammare i propri viaggi. Informazioni aggiornate sono disponibili sull'App Trenitalia, sul sito ufficiale, al numero verde 800 89 20 21, presso le biglietterie, gli uffici assistenza delle stazioni, le self-service e le agenzie di viaggio convenzionate.

Anche Trenord ha comunicato che i treni regionali, suburbani e il servizio aeroportuale in Lombardia potrebbero subire cancellazioni e variazioni di percorso. Le fasce di garanzia, dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00, non saranno coinvolte dallo sciopero. I treni con partenza prevista prima delle 9:00 e arrivo entro le 10:00 raggiungeranno la destinazione finale. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito www.trenord.it e tramite l'App Trenord, che fornisce aggiornamenti in tempo reale. Si raccomanda di prestare attenzione agli annunci sonori nelle stazioni e alle informazioni sui monitor.

La Commissione di garanzia sugli scioperi ha rivolto un appello ai sindacati affinché riducano la durata dell'astensione a una dimensione simbolica, per non aggravare ulteriormente i disagi per gli utenti, già colpiti da numerose agitazioni nel settore dei trasporti nei mesi di ottobre e novembre. Le organizzazioni sindacali hanno confermato la durata dello sciopero, sottolineando la necessità di porre l'accento su un episodio di violenza inaudita e di tutelare sia i lavoratori sia i viaggiatori.