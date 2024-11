Capotreno aggredita a schiaffi da passeggero sorpreso a fumare sul treno

Una capotreno di 48 anni, dipendente di Trenord, è stata aggredita durante il servizio sulla tratta Milano Porta Genova-Mortara. L'incidente è avvenuto quando la dipendente ha chiesto a un passeggero di spegnere la sigaretta che stava fumando a bordo del treno, in violazione delle norme vigenti. In risposta, l'uomo, identificato come cittadino straniero, l'ha colpita con due schiaffi. Fortunatamente, la capotreno non ha riportato ferite tali da richiedere cure mediche.

Questo episodio si inserisce in un contesto di crescenti aggressioni al personale ferroviario. Pochi giorni prima, un capotreno di 44 anni era stato accoltellato durante un controllo biglietti su un treno regionale nella stazione di Genova Rivarolo. L'aggressore, un 21enne di origine egiziana, è stato arrestato, mentre la vittima è stata dimessa dall'ospedale con una prognosi di due settimane.

Secondo dati di Trenitalia, nel periodo gennaio-ottobre 2024, le aggressioni denunciate ai danni del personale sono diminuite del 19% rispetto allo stesso periodo del 2023, passando da 253 a 206 episodi. Nonostante questa diminuzione, gli episodi di violenza continuano a destare preoccupazione tra i lavoratori del settore ferroviario.

In risposta a queste aggressioni, i sindacati hanno proclamato scioperi e richiesto misure più efficaci per garantire la sicurezza del personale ferroviario. L'episodio di Genova ha portato a uno sciopero nazionale di otto ore, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sulla necessità di interventi concreti per tutelare i lavoratori.

Le autorità competenti stanno valutando l'implementazione di ulteriori misure di sicurezza, tra cui l'aumento della presenza delle forze dell'ordine a bordo dei treni e nelle stazioni, per prevenire future aggressioni e garantire un ambiente di lavoro sicuro per il personale ferroviario.