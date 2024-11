Regina Camilla e la lotta contro la violenza domestica: il documentario che dà voce alle vittime

La regina Camilla ha dedicato un documentario alla lotta contro la violenza domestica, approfondendo il suo impegno decennale in questo ambito. Il film, intitolato "Her Majesty The Queen: Behind Closed Doors", andrà in onda il 11 novembre 2024 su ITV. Durante l'anno precedente, una troupe ha seguito la regina durante incontri con sopravvissuti e attivisti, offrendo uno sguardo intimo sul suo lavoro.

Nel documentario, Camilla incontra diverse donne che hanno subito abusi, ascoltando le loro storie e condividendo momenti di profonda empatia. Una delle testimonianze più toccanti è quella di Diana Parkes, madre di Joanna Simpson, uccisa dal marito nel 2010. Questo tragico evento ha ispirato Camilla a intensificare il suo impegno contro la violenza domestica.

La regina sottolinea l'importanza dei centri di accoglienza per le donne in fuga da situazioni di abuso, affermando: "Scappa e arriva in questo rifugio. Una stanza tutta per te, una porta che si può chiudere a chiave. E con il passare del tempo, si incomincia a recuperare la sicurezza e a ricominciare la vita".

Questo documentario rappresenta un passo significativo nel sensibilizzare l'opinione pubblica sulla violenza domestica e nel promuovere il cambiamento sociale necessario per affrontare questo problema. La partecipazione attiva della regina Camilla offre una prospettiva unica e potente sulla realtà delle vittime e sull'importanza di un sostegno adeguato.