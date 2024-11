Serie A: la Juventus supera l'Udinese 2-0 con autogol di Okoye e gol di Savona

La Juventus ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro l'Udinese nell'undicesima giornata di Serie A, disputata al Bluenergy Stadium di Udine. La squadra guidata da Thiago Motta ha sbloccato il risultato al 19' grazie a un'autorete del portiere nigeriano Maduka Okoye, provocata da un tiro di Marcus Thuram che ha colpito il palo e poi è rimbalzato sul portiere, finendo in rete.Al 37', la Juventus ha raddoppiato con un gol di Savona, che ha ribadito in rete una conclusione di Kenan Yildiz respinta dal palo.

Con questo successo, la Juventus sale a 21 punti in classifica, agganciando momentaneamente l'Inter al secondo posto. L'Udinese, invece, resta ferma a 16 punti.

Nel primo tempo, la Juventus ha dominato il possesso palla, creando diverse occasioni da gol. Oltre alle reti segnate, Vlahovic ha avuto un'opportunità su assist di Thuram, ma il portiere Okoye ha respinto il tentativo. L'Udinese ha cercato di reagire nella ripresa, aumentando la pressione offensiva. Al 48', Davis ha segnato, ma il gol è stato annullato dall'arbitro Abisso per un fallo su Gatti. All'82', Lucca ha colpito la traversa con un colpo di testa, sfiorando il gol che avrebbe riaperto la partita.

Thiago Motta ha schierato la Juventus con un modulo 4-2-3-1, affidando le chiavi del centrocampo a Locatelli e Thuram, mentre Yildiz, Koopmeiners e Weah hanno supportato l'unica punta Vlahovic. L'Udinese di Runjaic ha risposto con un 3-5-2, puntando sul tandem d'attacco Thauvin-Davis.

La partita è stata caratterizzata da un buon ritmo e da un elevato numero di duelli fisici. La Juventus ha mostrato solidità difensiva, concedendo poche occasioni agli avversari. L'Udinese, nonostante la sconfitta, ha evidenziato una buona organizzazione tattica, ma è mancata di precisione negli ultimi metri.

Con questa vittoria, la Juventus interrompe una serie di due pareggi consecutivi e si rilancia nella corsa ai vertici della classifica. L'Udinese, invece, dovrĂ lavorare per migliorare la fase offensiva e cercare di risalire la graduatoria nelle prossime giornate.

La prossima partita della Juventus sarĂ il derby contro il Torino, in programma il 9 novembre, mentre l'Udinese affronterĂ l'Atalanta il 10 novembre.