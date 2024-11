Influenza australiana 2024: sintomi, durata e misure preventive

L'influenza australiana, nota per la sua aggressività, ha iniziato a diffondersi in Italia, con i primi casi segnalati in Lombardia, Lazio e Piemonte. I sintomi tipici includono febbre alta oltre i 38°C, tosse secca, mal di gola, naso che cola, occhi arrossati, dolori muscolari e articolari, inappetenza e stanchezza. Nei bambini, possono manifestarsi anche sintomi gastrointestinali come nausea, vomito e diarrea.

La durata dell'influenza varia generalmente da 5 a 7 giorni, con possibile persistenza di stanchezza e debolezza per alcuni giorni successivi. È fondamentale consultare un medico per una diagnosi accurata e seguire le indicazioni terapeutiche appropriate. L'uso di farmaci antivirali può essere considerato in casi specifici, soprattutto per le persone a rischio.

La vaccinazione antinfluenzale rappresenta la strategia più efficace per prevenire l'infezione e le sue complicanze. È particolarmente raccomandata per anziani, persone con patologie croniche, donne in gravidanza e operatori sanitari. La campagna vaccinale è iniziata in anticipo quest'anno, con l'obiettivo di coprire una parte significativa della popolazione prima dell'inizio della stagione influenzale.

È importante adottare misure preventive come il lavaggio frequente delle mani, l'uso di mascherine in ambienti affollati e l'evitamento di contatti stretti con persone malate. In caso di sintomi influenzali, è consigliabile restare a casa per ridurre la diffusione del virus e consultare il proprio medico per una valutazione adeguata.