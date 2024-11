Elezioni USA 2024: Trump e Harris si contendono la vittoria in sette Stati chiave

A meno di 48 ore dalle elezioni presidenziali statunitensi del 5 novembre 2024, Kamala Harris e Donald Trump intensificano gli sforzi negli Stati in bilico per assicurarsi un vantaggio decisivo. Trump, durante un comizio in Pennsylvania, ha dichiarato: "Il destino della nostra nazione è nelle vostre mani. Martedì, dovete alzarvi in piedi". Finora, oltre 76 milioni di elettori hanno votato in anticipo, e la competizione rimane aperta, con diversi Stati in parità nei sondaggi.

Sette Stati chiave—Pennsylvania, Georgia, North Carolina, Michigan, Arizona, Wisconsin e Nevada—saranno determinanti per l'esito finale. Un recente sondaggio del New York Times evidenzia cambiamenti nei consensi in questi Stati. Harris punta a consolidare il supporto negli Stati dei Grandi Laghi, essenziali per i democratici, mentre Trump si concentra su Pennsylvania, North Carolina e Georgia, Stati con un elevato numero di voti elettorali.

Secondo il sondaggio del New York Times e del Siena College, Harris è in vantaggio in Nevada, North Carolina e Wisconsin, mentre Trump guida in Arizona. In Michigan, Georgia e Pennsylvania, i due candidati sono testa a testa. In Pennsylvania, in particolare, Trump sta recuperando terreno su Harris.

Durante i comizi, Trump ha sollevato nuovamente il tema dei presunti brogli elettorali del 2020, affermando: "Non avrei dovuto lasciare la Casa Bianca" e sostenendo che ci siano tentativi di "rubare questa dannata cosa". I repubblicani cercano anche di contenere le ricadute in Pennsylvania, dove una grande comunitĂ portoricana ha espresso indignazione per commenti offensivi fatti durante un comizio di Trump a New York.

In Michigan, Harris rischia di perdere il sostegno della comunitĂ arabo-americana, composta da circa 200.000 persone, che ha criticato la gestione da parte dell'amministrazione Biden del conflitto tra Israele e Hamas a Gaza. I sondaggi indicano un'erosione del supporto afroamericano per i democratici, e lo staff di Harris riconosce la necessitĂ di intensificare gli sforzi per mobilitare gli elettori afroamericani maschi, fondamentali per replicare la coalizione vincente di Joe Biden nel 2020.

Un sondaggio del Des Moines Register mostra Harris in vantaggio di 3 punti (47% contro 44%) in Iowa, uno Stato che i democratici non conquistano dal 2012. Trump ha minimizzato questi dati, definendoli inaccurati.

A livello nazionale, un sondaggio di ABC News/Ipsos indica che Harris ha un leggero vantaggio su Trump tra i probabili elettori, con il 49% a favore della democratica e il 46% per il repubblicano. Tuttavia, il 60% degli elettori si dichiara insoddisfatto delle opzioni disponibili, e il 74% ritiene che il Paese sia sulla strada sbagliata.

Con la competizione così serrata, l'esito delle elezioni dipenderà dalla capacità dei candidati di mobilitare gli elettori negli Stati chiave nelle ultime ore prima del voto.