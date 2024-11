Verona-Roma 3-2: Harroui regala la vittoria agli scaligeri, panchina di Juric a rischio

L'Hellas Verona ha ottenuto una vittoria significativa contro la Roma, imponendosi per 3-2 al Bentegodi. Questo risultato segna la quarta vittoria stagionale per i giallobl√Ļ, che interrompono una serie di tre sconfitte consecutive. La Roma, invece, subisce la terza sconfitta nelle ultime quattro partite di Serie A, scivolando all'undicesimo posto in classifica con 13 punti in 11 gare.

La partita è iniziata con un'occasione per la Roma al 2', quando Dovbyk ha tentato una conclusione terminata fuori. Al 12', un gol di Zalewski è stato annullato per fuorigioco. Un minuto dopo, al 13', il Verona è passato in vantaggio grazie a Tengstedt, che ha sfruttato un errore di disimpegno di Zalewski, intercettando il pallone e battendo Svilar.

La Roma ha risposto al 28' con il pareggio di Soulé, che ha finalizzato un assist di Zalewski con un colpo di tacco. Tuttavia, al 34', il Verona è tornato in vantaggio con un colpo di testa di Magnani sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Nella ripresa, al 53', la Roma ha trovato nuovamente il pareggio con Dovbyk, servito da Celik. La partita sembrava destinata al pareggio, ma all'88' Harroui ha segnato il gol decisivo per il Verona, sfruttando un assist di Livramento. Nel finale, il Verona è rimasto in dieci uomini per l'espulsione di Livramento al 90'+5' per un fallo su El Shaarawy.

Al termine della partita, l'allenatore della Roma, Ivan Juric, ha espresso insoddisfazione per alcune decisioni arbitrali, in particolare sul secondo gol del Verona, lamentando un presunto fallo su Ndicka. Nonostante la sconfitta, Juric ha sottolineato l'intensità mostrata dalla sua squadra e ha riconosciuto la necessità di correggere gli errori commessi.

Con questa vittoria, il Verona sale al dodicesimo posto in classifica con 12 punti, mentre la Roma si trova in una posizione delicata, con la panchina di Juric sempre pi√Ļ a rischio.