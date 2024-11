Escursionista di 26 anni precipita e perde la vita sulla ferrata Val del Rì

Un tragico incidente si è verificato oggi, 3 novembre 2024, lungo la via ferrata Val del Rì, situata sopra l'abitato di Mezzolombardo, in provincia di Trento. Un escursionista di 26 anni, originario di Nogara, in provincia di Verona, ha perso la vita dopo essere precipitato per circa 30 metri nella forra sottostante.

L'incidente è avvenuto intorno alle 13:15, quando il giovane, che stava affrontando la ferrata in solitaria, ha perso l'equilibrio subito dopo aver attraversato il secondo ponte tibetano. La caduta lo ha portato a finire nell'alveo del torrente sottostante. Un testimone presente sul posto ha immediatamente allertato i soccorsi chiamando il numero di emergenza 112.

La Centrale Unica di Emergenza ha prontamente inviato un elicottero sul luogo dell'incidente. Contestualmente, gli operatori della Stazione Rotaliana - Bassa Val di Non del Soccorso Alpino e Speleologico si sono diretti via terra verso la zona interessata, calandosi dall'alto con l'ausilio di corde per raggiungere l'escursionista.

Una volta sul posto, il tecnico di elisoccorso e il medico, verricellati dall'elicottero, hanno potuto solo constatare il decesso del giovane. Ottenuto il nulla osta dalle autorità competenti, la salma è stata recuperata e trasportata in elicottero fino a una piazzola a Mezzolombardo, dove è stata affidata ai Carabinieri per le procedure del caso.

La via ferrata Val del Rì è una recente aggiunta alle attrazioni alpinistiche della zona, inaugurata pochi mesi fa. Si tratta di un percorso impegnativo, adatto a escursionisti esperti, che attraversa gole e cascate tramite scale, staffe e ponti tibetani, offrendo scenari suggestivi ai piedi di Fai della Paganella.