Trento - Mezzocorona: morto il 29enne Patrick Vettori in un incendio in casa

Un incendio è divampato intorno alle 5 del mattino in un appartamento a Mezzocorona, in provincia di Trento. All'interno è stato trovato senza vita Patrick Vettori, 29 anni, molto conosciuto nella zona per il suo impegno in ambito politico e sociale. Le prime ipotesi parlano di una pentola lasciata sulla piastra accesa come possibile causa del rogo. Il giovane sarebbe morto per le esalazioni del fumo sprigionato dall'incendio. Solo pochi giorni prima della tragedia, Vettori aveva annunciato tramite i suoi profili social la decisione di candidarsi alle elezioni comunali con la lista Civica per Mezzocorona, esprimendo la volontà di contribuire attivamente alla vita della sua comunità.

Potrebbe interessarti anche:

Trento - Mezzolombardo, 19enne accoltella il padre per difendere la madre: arrestato

Tragedia nella notte a Mezzolombardo, in provincia di Trento. Un uomo di 46 anni, di origine bosniaca, è stato ucciso a coltellate dal figlio di 19 anni. Secondo una prima ricostruzione dei ...

Poliziotta transgender di 53 anni aggredita a Trento da tre ultras

Una poliziotta di 53 anni, in servizio a Verona e in fase di transizione sessuale, è stata aggredita in un bar nelle vicinanze dello stadio di Trento nella notte tra il 14 e il 15 febbraio. L’agente, ...

Bergamo al primo posto per qualità della vita in Italia: superate Trento e Bolzano

Bergamo conquista il primo posto nella classifica della Qualità della Vita stilata dal Sole 24 Ore, giunta alla 35esima edizione. L'indagine, che analizza il benessere in Italia attraverso 90 ...