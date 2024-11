Napoli-Atalanta: probabili formazioni, orario e dove vederla in diretta su DAZN

Oggi, domenica 3 novembre 2024, alle ore 12:30, lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli ospiterà l'atteso incontro tra Napoli e Atalanta, valido per l'undicesima giornata di Serie A. Il Napoli, attualmente in testa alla classifica, cerca di consolidare la propria posizione dopo la convincente vittoria per 2-0 contro il Milan a San Siro. L'Atalanta, reduce da una vittoria sofferta contro il Monza, punta a ottenere tre punti fondamentali per mantenersi in zona Champions League.

Probabili formazioni:

Napoli (4-3-3):

- Portiere: Meret

- Difensori: Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera

- Centrocampisti: McTominay, Gilmour o Lobotka, Anguissa

- Attaccanti: Politano, Lukaku, Kvaratskhelia

- Allenatore: Antonio Conte

Atalanta (3-4-1-2):

- Portiere: Carnesecchi

- Difensori: Djimsiti, Hien, Kolasinac

- Centrocampisti: Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri

- Trequartista: Samardzic

- Attaccanti: Lookman, Retegui

- Allenatore: Gian Piero Gasperini

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, accessibile tramite l'applicazione disponibile su smart TV, dispositivi mobili e piattaforme web. Gli abbonati potranno seguire l'incontro anche in streaming attraverso il sito ufficiale di DAZN.

Questo match rappresenta un banco di prova significativo per entrambe le squadre: il Napoli mira a confermare la propria leadership in campionato, mentre l'Atalanta cerca di rafforzare la propria posizione nelle zone alte della classifica. Gli appassionati di calcio possono aspettarsi una sfida avvincente tra due delle formazioni più competitive della Serie A.