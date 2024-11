Formula 1, GP del Brasile: qualifiche rinviate e gara decisiva per il titolo

Il Gran Premio del Brasile di Formula 1, previsto per domenica 3 novembre 2024, ha subito modifiche significative al programma a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Le qualifiche, originariamente programmate per sabato, sono state rinviate a domenica mattina alle 11:30 ora italiana (7:30 ora locale) a causa di forti piogge e scarsa visibilità che hanno reso la pista impraticabile.

La gara principale è stata anticipata alle 16:30 ora italiana (12:30 ora locale) per evitare ulteriori complicazioni meteorologiche previste nel pomeriggio.Queste decisioni sono state prese per garantire la sicurezza di piloti, team e spettatori.

Nella Sprint Race di sabato, disputata in condizioni asciutte, Lando Norris della McLaren ha conquistato la vittoria, seguito dal compagno di squadra Oscar Piastri, segnando una doppietta per il team britannico.Max Verstappen della Red Bull, attuale leader del campionato, ha concluso al quarto posto e cercherà di riscattarsi nella gara principale per consolidare la sua posizione in classifica.

La Ferrari è attualmente in lotta per il titolo costruttori, con una distanza ridotta dalla McLaren, rendendo il Gran Premio del Brasile cruciale per le ambizioni del team italiano.

Gli appassionati possono seguire le qualifiche e la gara in diretta esclusiva sui canali Sky Sport e in streaming su NOW e sull'app Sky Go.