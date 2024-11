Padova: uomo armato di coltello aggredisce personale sanitario in ospedale, fermato con taser

Questa mattina, intorno alle 8:00, un uomo di 34 anni è stato arrestato all'ospedale di Cittadella, in provincia di Padova, dopo aver aggredito tre infermieri e ferito un carabiniere al volto e al collo con un coltello. L'allarme è scattato quando il 112 ha ricevuto segnalazioni di un individuo armato che si aggirava per le vie del centro. I carabinieri lo hanno rintracciato all'interno del nosocomio, dove aveva già aggredito il personale sanitario. Nel tentativo di calmarlo, l'uomo si è scagliato contro i militari, ferendo uno di loro. È stato necessario l'uso del taser per immobilizzarlo e procedere all'arresto.

Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha espresso solidarietà agli operatori sanitari e ai carabinieri feriti, definendo l'episodio "inaccettabile" e sottolineando l'importanza delle recenti misure adottate dal governo per contrastare le aggressioni in ambito sanitario. Anche il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha condannato fermamente l'accaduto, evidenziando la necessità di proteggere chi opera quotidianamente per la salute pubblica.

Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo), ha ribadito l'urgenza di implementare misure preventive efficaci, come l'installazione di videocamere e il controllo degli accessi negli ospedali, per garantire la sicurezza del personale sanitario.