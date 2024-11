Trump minaccia la democrazia: l'appello del New York Times a votare per Harris

A tre giorni dalle elezioni presidenziali statunitensi, il New York Times ha rinnovato il suo sostegno a Kamala Harris, esortando gli elettori a votare per lei per porre fine all'era Trump. Il comitato editoriale del quotidiano ha sottolineato come l'ex presidente abbia tentato di sovvertire un'elezione e continui a rappresentare una minaccia per la democrazia.

Il Times ha evidenziato il ruolo di Trump nell'annullamento della sentenza Roe v. Wade, che garantiva il diritto costituzionale all'aborto, con conseguenze devastanti per i diritti delle donne. Ha inoltre denunciato la corruzione e l'illegalitĂ che caratterizzano l'operato di Trump, definendole parte integrante del suo ethos e accusandolo di mentire senza scrupoli.

Il quotidiano ha avvertito che, in caso di rielezione, i repubblicani non saranno in grado di controllare Trump, il quale utilizzerĂ il potere governativo per perseguitare i suoi avversari politici e promuovere politiche di deportazioni di massa. Queste azioni, secondo il Times, creeranno disordini tra le classi meno abbienti, il ceto medio e i datori di lavoro.

Un secondo mandato di Trump, prosegue l'editoriale, danneggerebbe l'ambiente, distruggerebbe alleanze internazionali e rafforzerebbe gli autocrati. Per questi motivi, il New York Times ha esortato gli americani a pretendere di meglio e a recarsi alle urne per votare.

Questo appello segue l'endorsement formale del quotidiano a favore di Kamala Harris, espresso a settembre, in cui la definiva "l'unica scelta patriottica per la presidenza".

La corsa presidenziale tra Harris e Trump si presenta estremamente serrata, con sondaggi che indicano un testa a testa tra i due candidati. Un recente sondaggio del New York Times/Siena College mostra entrambi al 48% delle preferenze tra gli elettori probabili.

L'appello del New York Times mira a mobilitare gli elettori indecisi e a sottolineare l'importanza di partecipare al processo democratico per determinare il futuro del paese.