Zazoom di 2 nov 2024

Elezioni USA 2024: Trump in vantaggio negli Stati chiave, Harris recupera terreno

Secondo gli ultimi sondaggi condotti dalla società brasiliana Atlas Intel, Donald Trump è attualmente in testa in tutti e sette gli Stati chiave che potrebbero decidere l'esito delle elezioni presidenziali del 5 novembre 2024. Atlas Intel, nota per l'accuratezza delle sue previsioni nelle elezioni americane del 2020 e 2022, ha rilevato che, a livello nazionale, l'ex presidente detiene il 49,6% delle preferenze, mentre la candidata democratica Kamala Harris segue con il 48,2%. Analizzando i dati nei singoli Stati decisivi: - Arizona: Trump al 51% contro il 46,8% di Harris. - Georgia: Trump al 50,1% contro il 47,8% di Harris. - Michigan: Trump al 49,3% contro il 48,7% di Harris. - Nevada: Trump al 50,6% contro il 47% di Harris. - North Carolina: Trump al 50,7% contro il 47% di Harris. - Pennsylvania: Trump al 49,4% contro il 47,9% di Harris. - Wisconsin: Trump al 49% contro il 48,8% di Harris. Nonostante il vantaggio di Trump, Harris ha mostrato segnali di recupero rispetto al precedente sondaggio condotto tra il 25 e il 29 ottobre. In tutti gli Stati chiave, la candidata democratica ha guadagnato punti percentuali, mentre Trump ha registrato lievi cali, ad eccezione della North Carolina, dove l'ex presidente ha mantenuto la sua posizione dominante. Questi dati evidenziano una competizione serrata negli Stati chiave, sottolineando l'importanza di ogni voto nella determinazione del prossimo presidente degli Stati Uniti.

Trump affronta problemi di look e tecnici durante il comizio in Michigan, tra appelli agli elettori e attacchi a Kamala Harris

Durante un comizio a Warren, Michigan, a quattro giorni dalle elezioni presidenziali del 5 novembre, Donald Trump ha affrontato alcuni inconvenienti tecnici e personali. Riferendosi alla propria acconciatura, ha commentato: "Non è una buona giornata ... 👉Continua a leggere

Trump cita in giudizio la CBS per 10 miliardi di dollari: accusa di manipolazione dell'intervista a Kamala Harris

L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha avviato una causa legale contro l'emittente televisiva CBS, richiedendo un risarcimento di 10 miliardi di dollari. Secondo Trump, l'intervista alla vicepresidente Kamala Harris, trasmessa nel ... 👉Continua a leggere

LeBron James sostiene Kamala Harris: appello al voto contro Donald Trump

LeBron James, stella dei Los Angeles Lakers e figura di spicco della NBA da oltre due decenni, ha ufficialmente dichiarato il suo sostegno a Kamala Harris nelle imminenti elezioni presidenziali del 5 novembre, dove la vicepresidente sfiderà Donald ... 👉Continua a leggere

Elezioni USA 2024: Harris e Trump in parità in Georgia e North Carolina

A pochi giorni dalle elezioni presidenziali del 5 novembre 2024, i candidati Kamala Harris e Donald Trump risultano appaiati in Georgia e North Carolina, due swing states fondamentali per determinare l’esito della competizione. Secondo un sondaggio ... 👉Continua a leggere

Schwarzenegger vota Harris e Walz: Sono americano prima che repubblicano

Arnold Schwarzenegger ha espresso un chiaro sostegno alla coppia democratica Kamala Harris e Tim Walz, annunciando il suo voto per loro in un messaggio pubblicato su X, in cui sottolinea come la sua priorità sia sempre stata quella di essere un ... 👉Continua a leggere