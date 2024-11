Alluvione in Spagna: Valencia conta 207 morti, migliaia di volontari in azione

La Spagna è stata colpita da una devastante alluvione, in particolare nella provincia di Valencia, dove il bilancio delle vittime è salito a 207. Di queste, 204 sono state registrate nella regione di Valencia, mentre le restanti tre in Castilla-La Mancha e Andalusia. Il ministro dell'Interno, Fernando Grande-Marlaska, ha avvertito che il numero dei morti potrebbe aumentare, con circa 2.500 persone ancora disperse.

Le operazioni di ricerca, salvataggio e bonifica sono in pieno svolgimento. Migliaia di volontari si sono mobilitati nelle zone più colpite. L'esercito ha rafforzato la sua presenza con l'invio di ulteriori 1.000 soldati, portando il totale a 2.000 militari impegnati in località come Utiel, Requena, Riba-roja, Torrent, Paiporta e Algemesí. Questi stanno fornendo beni di prima necessità e assistenza alle comunità colpite.

La ministra della Difesa, Margarita Robles, ha dichiarato che i militari sono presenti in tutte le città danneggiate, sebbene l'accesso a determinate aree sia ancora difficile. Ha sottolineato che, nonostante le sfide logistiche, gli sforzi continuano per raggiungere tutte le zone colpite.

In diverse città, tra cui Catarroja, Picanya, Paiporta, Sedaví, Torrent, Utiel, Chiva, Alfafar e Massanassa, sono stati allestiti punti di distribuzione per fornire assistenza alla popolazione. Questi centri, situati in scuole, centri sportivi e strutture della Protezione Civile, stanno distribuendo cibo, acqua e altri beni essenziali.

La comunità internazionale ha espresso solidarietà alla Spagna. Il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, ha manifestato vicinanza alle famiglie delle vittime, mentre la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha offerto assistenza attraverso il meccanismo di protezione civile dell'UE.

Le autorità locali e nazionali continuano a monitorare la situazione, con previsioni meteorologiche che indicano possibili ulteriori precipitazioni nei prossimi giorni. La popolazione è invitata a seguire le indicazioni delle autorità e a evitare spostamenti non necessari nelle zone colpite.