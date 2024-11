Alluvione in Spagna: proseguono le ricerche dei dispersi mentre l'allerta per la Dana si attenua

A una settimana dalle devastanti inondazioni che hanno colpito la provincia di Valencia, in Spagna, le operazioni di soccorso continuano senza sosta. Le squadre di emergenza sono impegnate nella ricerca dei dispersi, nella riparazione delle infrastrutture danneggiate e nel ripristino dei servizi essenziali. Il bilancio delle vittime nella Comunità Valenciana è salito a 211, con ulteriori tre decessi registrati in Castilla-La Mancha e uno in Andalusia, portando il totale a 215 morti.

In Catalogna, la tempesta Dana ha iniziato a ritirarsi, ma le recenti piogge torrenziali hanno causato gravi disagi ai trasporti, allagando strade, ferrovie e l'aeroporto. Permane il rischio di ulteriori precipitazioni nelle zone dell'Ebro e nelle regioni nord-occidentali di Girona.

Il governo spagnolo ha annunciato che nel prossimo Consiglio dei ministri sarà approvata la dichiarazione di emergenza di protezione civile per le aree più colpite, prevedendo aiuti finanziari per le vittime. Parallelamente, l'amministrazione andalusa attiverà misure di sostegno per i 285 comuni danneggiati nella regione.

Una nota positiva arriva dal parcheggio del centro commerciale Bonaire ad Aldaia, completamente sommerso durante le alluvioni. I vigili del fuoco, dopo accurate ispezioni, hanno confermato che non sono stati trovati cadaveri e che tutte le auto controllate erano vuote.

Le autorità locali continuano a monitorare attentamente la situazione meteorologica, mentre le comunità colpite si adoperano per affrontare le conseguenze di questa catastrofe naturale.