Alluvione in Spagna: allerta rossa a Barcellona, allagamenti e voli cancellati a El Prat

Oggi, 4 novembre 2024, la Spagna affronta una grave emergenza meteorologica. Dopo le devastanti alluvioni che hanno colpito Valencia, la Depressione Aislada en Niveles Altos (DANA) si è spostata verso la Catalogna, causando piogge torrenziali e temporali su Barcellona. L'Agenzia Meteorologica Statale (AEMET) ha emesso un'allerta rossa per la costa catalana, mentre il servizio meteorologico della Catalogna ha dichiarato un livello di "massimo pericolo".

Le intense precipitazioni hanno provocato significativi disagi all'aeroporto di Barcellona-El Prat. Finora, sono stati cancellati cinquanta voli in partenza e diciassette sono stati dirottati. Allagamenti si sono verificati nei terminal T-1 e nel parcheggio dell'aeroporto. La regione del Baix Llobregat, dove si trova lo scalo, è stata particolarmente colpita dal maltempo. Il ministro dei Trasporti spagnolo, Óscar Puente, ha annunciato la costituzione di un comitato di crisi presso l'aeroporto per gestire l'emergenza.

L'accumulo di acqua in un tunnel della linea ferroviaria ad alta velocità vicino a El Prat de Llobregat ha costretto alla sospensione del servizio tra Barcellona e Tarragona. Anche l'intero servizio ferroviario Rodalies è stato interrotto. Nel frattempo, Tarragona rimane in allerta arancione, mentre la Comunità Valenciana e l'Estremadura sono in allerta gialla.

L'AEMET aveva precedentemente avvertito del "pericolo importante" nelle zone costiere e pre-costiere della Catalogna, prevedendo piogge molto intense per buona parte della mattinata. La situazione rimane critica, con le autorità che monitorano costantemente l'evolversi delle condizioni meteorologiche.