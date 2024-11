Monza-Milan: orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Oggi, sabato 2 novembre 2024, alle ore 20:45, il Milan affronta il Monza all'U-Power Stadium per l'undicesima giornata di Serie A. I rossoneri, reduci da una sconfitta casalinga per 2-0 contro il Napoli, cercano un immediato riscatto per migliorare la propria posizione in classifica. Il Monza, guidato da Alessandro Nesta, arriva da una prestazione incoraggiante nonostante la sconfitta per 2-0 contro l'Atalanta, e punta a ottenere punti preziosi in ottica salvezza.

Probabili formazioni:

Monza (3-4-2-1):

- Portiere: Turati

- Difensori: Izzo, Marì, Carboni

- Centrocampisti: Pereira, Pessina, Bianco, Kyriakopoulos

- Trequartisti: Maldini, Mota

- Attaccante: Djuric

- Allenatore: Nesta

Milan (4-2-3-1):

- Portiere: Maignan

- Difensori: Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez

- Centrocampisti: Fofana, Reijnders

- Trequartisti: Chukwueze, Pulisic, Leao

- Attaccante: Morata

- Allenatore: Fonseca

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e DAZN. Gli abbonati potranno seguire il match anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go e DAZN, accessibili su dispositivi mobili e smart TV.

Per il Milan, una vittoria è fondamentale per rilanciarsi dopo la recente battuta d'arresto e mantenere il passo delle prime in classifica. Il Monza, dal canto suo, cercherà di sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato positivo e allontanarsi dalle zone basse della graduatoria.

L'incontro si preannuncia combattuto, con entrambe le squadre determinate a conquistare i tre punti. I tifosi si aspettano una prestazione convincente dai propri beniamini in questa sfida tutta lombarda.