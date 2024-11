Zazoom di 1 nov 2024

Elon Musk e la lotteria da 1 milione di dollari: scontro legale con il procuratore di Philadelphia

Elon Musk, noto imprenditore e sostenitore di Donald Trump, è al centro di una controversia legale riguardante una lotteria giornaliera da 1 milione di dollari organizzata dal suo comitato politico, America PAC. La lotteria premia quotidianamente i firmatari di una petizione a favore del Primo e del Secondo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. Il procuratore distrettuale di Philadelphia, Larry Krasner, ha intentato una causa contro Musk, definendo l'iniziativa una "lotteria illegale" che viola le leggi statali e federali. Gli avvocati di Musk hanno risposto accusando Krasner di aver "fabbricato un'emergenza fasulla" per interrompere l'iniziativa, sostenendo che la causa rappresenta un tentativo di censurare un discorso politico protetto dal Primo Emendamento. Inizialmente, Musk era stato convocato per un'udienza presso il tribunale statale di Philadelphia, ma ha scelto di non presentarsi, richiedendo invece che la questione fosse trasferita a un tribunale federale. La richiesta è stata accolta, spostando la controversia alla giurisdizione federale. Krasner aveva sollecitato un'ingiunzione immediata per fermare la lotteria, sostenendo che l'iniziativa potrebbe influenzare indebitamente gli elettori in vista delle elezioni presidenziali del 5 novembre. Gli avvocati di Musk, dal canto loro, hanno esortato il giudice federale a procedere con cautela, cercando di prolungare le tempistiche del procedimento legale. La lotteria di Musk ha già assegnato premi da 1 milione di dollari a diversi vincitori, alcuni dei quali residenti in Pennsylvania. L'iniziativa ha sollevato dubbi sulla sua legalità, poiché le leggi federali vietano di offrire compensi in cambio della registrazione al voto o del voto stesso. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avvertito Musk che la lotteria potrebbe violare la legge federale, ma finora non sono state intraprese azioni per fermare l'iniziativa. La disputa legale continua, con entrambe le parti che attendono ulteriori sviluppi in tribunale. Nel frattempo, la lotteria giornaliera di Musk prosegue, suscitando dibattiti sull'influenza del denaro nelle elezioni e sulla legalità di tali iniziative.

Elon Musk e il supporto a Trump: una campagna senza precedenti

Il coinvolgimento di Elon Musk nelle elezioni americane del 2024 ha sollevato numerose discussioni, facendone un vero “October surprise” per la campagna di Donald Trump. Con la sua organizzazione, America PAC, Musk ha contribuito fino ad ora con ... 👉Continua a leggere

Elon Musk lancia una lotteria per sostenere Trump: in palio un milione al giorno

Elon Musk ha lanciato una nuova iniziativa a sostegno della candidatura di Donald Trump alle elezioni presidenziali del 2024. Il magnate ha annunciato una lotteria che metterà in palio un milione di dollari al giorno per chi firma una petizione ... 👉Continua a leggere

Elon Musk in Pennsylvania per Trump: Incentivi ai votanti e mobilitazione elettorale

Elon Musk è arrivato in Pennsylvania, dove rimarrà per diversi giorni per sostenere la campagna di Donald Trump. Questa stato è considerato cruciale per le prossime elezioni presidenziali, e Musk ha pianificato una serie di eventi pubblici in ... 👉Continua a leggere

Elon Musk dona 75 milioni di dollari in 3 mesi per sostenere la campagna di Trump

Elon Musk, il fondatore di Tesla e patron di X, ha donato 75 milioni di dollari negli ultimi tre mesi per sostenere la campagna presidenziale di Donald Trump per le elezioni del 2024. Le donazioni sono state effettuate attraverso l'America Pac, un ... 👉Continua a leggere

Andrea Stroppa, l’uomo di Elon Musk in Italia, sotto accusa

Andrea Stroppa, noto come il “cicerone” di Elon Musk in Italia, è attualmente indagato dalla Procura di Roma per concorso in corruzione. Stroppa è stato perquisito nell’ambito di un'inchiesta che coinvolge anche un ufficiale della Marina Militare e ... 👉Continua a leggere