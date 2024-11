LeBron James sostiene Kamala Harris: appello al voto contro Donald Trump

LeBron James, stella dei Los Angeles Lakers e figura di spicco della NBA da oltre due decenni, ha ufficialmente dichiarato il suo sostegno a Kamala Harris nelle imminenti elezioni presidenziali del 5 novembre, dove la vicepresidente sfiderà Donald Trump. In un post su X, James ha scritto: "Di cosa stiamo parlando? Quando penso ai miei figli e alla mia famiglia, a come cresceranno, la scelta per me è chiara. Votate per Kamala Harris".

Il messaggio è accompagnato da un video che alterna discorsi di Trump a immagini di violenza e razzismo negli Stati Uniti, sottolineando le preoccupazioni di James riguardo al futuro del paese.

Questa non è la prima volta che James si espone politicamente; in passato ha sostenuto candidati democratici come Barack Obama, Hillary Clinton e Joe Biden. La sua influenza va oltre il campo da basket, avendo fondato l'organizzazione "More Than a Vote" per combattere la soppressione del voto tra le comunità afroamericane.

L'endorsement di James si aggiunge a quello di altre celebrità e atleti che hanno espresso il loro sostegno a Harris, tra cui Stephen Curry, Steve Kerr e Kareem Abdul-Jabbar. 8 Questi appoggi evidenziano l'importanza del voto tra le comunità sportive e artistiche, specialmente in un'elezione così cruciale.

La campagna di Harris ha accolto con favore il sostegno di James, riconoscendo il suo ruolo significativo nel mobilitare gli elettori, in particolare tra i giovani e le minoranze. Con l'avvicinarsi del giorno delle elezioni, l'influenza di figure pubbliche come James potrebbe rivelarsi determinante nel determinare l'affluenza alle urne e l'esito finale.

Nel frattempo, la campagna di Trump ha risposto agli endorsement delle celebrità sottolineando la necessità di concentrarsi sulle questioni che riguardano gli americani comuni, criticando l'enfasi posta sulle opinioni delle star. Tuttavia, l'impatto di tali endorsement nel panorama politico attuale rimane significativo, poiché le celebrità possono influenzare l'opinione pubblica e incoraggiare la partecipazione elettorale.

Con l'elezione ormai imminente, l'endorsement di LeBron James rappresenta un ulteriore tassello nel mosaico delle influenze che potrebbero modellare il futuro politico degli Stati Uniti.