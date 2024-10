Uomini e Donne, anticipazioni puntata del 31 ottobre 2024 su Canale 5

Uomini e Donne, il popolare dating show di Maria De Filippi, torna oggi, giovedì 31 ottobre 2024, alle 14:45 su Canale 5, presentando nuove dinamiche nel Trono Over e Trono Classico. Tra i protagonisti di questa puntata, risalta l'evolversi della storia tra Gemma e Fabio, la cui recente uscita ha rafforzato il loro legame. Dopo una cena, i due si sono mostrati molto affiatati e, in studio, hanno anche ballato insieme, con Gemma visibilmente contenta della frequentazione.

Viene dedicato spazio a Sabrina, che sta approfondendo la conoscenza con due nuovi cavalieri, mostrando interesse in questa nuova fase. La puntata si soffermerà anche su Gabriele e Ilaria: la relazione tra i due sembra arrivata a un punto di svolta poiché le loro aspettative sono diverse. Mentre Ilaria, quarantacinquenne, desidera avere figli, Gabriele non condivide lo stesso desiderio, portandoli a riflettere su una possibile conclusione della loro frequentazione.

Nel Trono Classico, il tronista Alessio è uscito in esterna con Amal, ragazza inizialmente contesa con Michele. Intanto, Martina esplora nuove conoscenze con un corteggiatore in studio, mentre la tensione si fa palpabile anche per altri protagonisti. Infatti, l'interesse di Mario Cusitore per Morena e Margherita si conclude in modo netto, dopo una confessione da parte di Mario sulle serate trascorse con entrambe, senza però il coinvolgimento emotivo che cercava.

Per chi non riesce a seguire la puntata in diretta su Canale 5, Uomini e Donne è disponibile in live streaming su Mediaset Infinity e Witty TV, permettendo agli appassionati di rimanere aggiornati su tutte le evoluzioni sentimentali dei protagonisti.