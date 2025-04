Uomini e Donne Over, registrazione del 6 aprile: scontro tra Alessio e Giovanni, lite furiosa per Giuseppe

Uomini e Donne continua a offrire momenti accesi con le nuove anticipazioni della registrazione del 6 aprile 2025. Due episodi carichi di tensione hanno coinvolto i protagonisti del Trono Over, in particolare Giovanni Siciliano, Alessio Pili Stella, Giuseppe e un nuovo cavaliere. Maria De Filippi ha gestito una puntata movimentata che sarà trasmessa prossimamente su Canale 5.

Secondo quanto riportato da Lollo Magazine, la registrazione si è aperta con Giuseppe e Rosanna. Nonostante i baci scambiati, la dama non ha concesso l’esclusiva, creando malumore nel cavaliere. Tina Cipollari e Gianni Sperti sono intervenuti ricordando a Giuseppe quanto dichiarato durante la frequentazione con Sabrina Zago, che ha chiesto di non essere più nominata.

Successivamente, Giuseppe ha avuto un violento scontro verbale con un nuovo cavaliere, sostenuto dagli opinionisti. Si parla di toni molto accesi e un atteggiamento fortemente aggressivo da parte sua. Intanto, Sabrina ha continuato a uscire con Guido, nonostante lui non si sia presentato per accompagnarla a un’uscita, facendo nascere sospetti su una presunta sponsorizzazione per un ristorante. La dama ha poi iniziato una nuova conoscenza con un uomo appena arrivato. In studio, Giuseppe ha sfidato ancora Gianni Sperti in una prova di flessioni.

Il secondo momento di tensione ha visto protagonisti Giovanni Siciliano e Alessio Pili Stella. Quando Giovanni si è seduto al centro studio con la dama che sta frequentando, Alessio è intervenuto criticando il suo coinvolgimento nel programma, accusandolo di non avere tempo per approfondire una relazione. I due sono arrivati quasi al contatto fisico, con uno scambio di insulti. Giovanni ha quindi chiuso la conoscenza con la dama.

Nel frattempo, Gloria Nicoletti ha messo alla prova Sebastiano Mignosa, mostrandosi inizialmente pronta a uscire con lui, salvo poi fare marcia indietro. Gemma Galgani ha avuto una cena con un nuovo cavaliere, ma l’incontro è stato un fallimento: l’uomo ha parlato male di lei, lasciando l’opinionista amareggiata.

