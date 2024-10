Elezioni in Umbria: Pd e Schlein affrontano una sfida cruciale dopo la Liguria

Le imminenti elezioni regionali in Umbria e Emilia-Romagna sono un test significativo per il Partito Democratico (PD) e la sua leader Elly Schlein, subito dopo il voto in Liguria. Concluso il ciclo elettorale ligure, dove il centrodestra ha consolidato la sua forza, Schlein punta ora a una prova di tenuta nelle prossime sfide. In Umbria, il PD sostiene Stefania Proietti, sindaca di Assisi, in una coalizione ampia che include forze riformiste e progressiste. La competizione si preannuncia serrata contro il presidente uscente del centrodestra Donatella Tesei, in una regione dove il centrodestra ha recentemente ampliato la sua alleanza, includendo Stefano Bandecchi, che porta un importante bacino di voti a sostegno della coalizione.

Schlein, intervenendo durante una visita elettorale, ha rimarcato l’impegno per l'unità nel centrosinistra, senza ripetere il veto imposto in Liguria nei confronti di Renzi. La sua strategia per l’Umbria si concentra su temi fondamentali come sanità , lavoro e imprese, puntando su una politica vicina ai cittadini e ai loro bisogni, temi chiave per migliorare il radicamento del PD in una regione cruciale per il partito. I sondaggi più recenti indicano un sostanziale equilibrio tra le due candidate, riflettendo la competizione serrata tra le coalizioni, che continuano a mobilitare i propri elettori.

La sfida in Emilia-Romagna sembra più favorevole al PD, ma la continuità politica del centrosinistra in questa regione è altrettanto vitale per Schlein, che intende rafforzare la presenza progressista nel centrosinistra a livello nazionale. Tuttavia, l’assenza di un partner politico centrista solido all'interno della coalizione riformista dem costituisce ancora una sfida. Alcuni esponenti del PD temono che questa mancanza possa limitare la capacità della coalizione di espandersi tra gli elettori moderati, sollevando la questione dell'eventuale necessità di un nuovo soggetto politico centrista per arginare la crescita della destra.

Con il ciclo elettorale regionale di novembre ormai alle porte, Schlein è impegnata a dimostrare la forza del PD e la tenuta della coalizione di centrosinistra, puntando su risultati che confermino il ruolo di leadership della sua segreteria.