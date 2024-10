Schwarzenegger vota Harris e Walz: Sono americano prima che repubblicano

Arnold Schwarzenegger ha espresso un chiaro sostegno alla coppia democratica Kamala Harris e Tim Walz, annunciando il suo voto per loro in un messaggio pubblicato su X, in cui sottolinea come la sua priorità sia sempre stata quella di essere un "americano prima che un repubblicano". Nonostante il suo passato da governatore repubblicano della California, l'attore ha preso una posizione contro Donald Trump, evidenziando la mancanza di rispetto verso il processo elettorale mostrata dal candidato e le sue azioni legate all'attacco al Campidoglio nel gennaio 2021.

Schwarzenegger ha dichiarato di non avere fiducia nei politici, pur riconoscendo la necessità di intervenire nel dibattito pubblico data la situazione attuale. Ha criticato il Partito Repubblicano, affermando che negli ultimi anni ha tradito i principi del libero mercato e ha aumentato il deficit, mentre i democratici, sebbene non perfetti, rappresentano a suo avviso un'alternativa più idonea. Ha anche lamentato l'incapacità di Trump di promuovere politiche concrete, tranne che per agevolazioni fiscali destinate ai ricchi, lasciando i cittadini privi di benefici reali.

Schwarzenegger ha parlato dell'importanza di votare come atto patriottico, ribadendo che ogni americano dovrebbe esercitare questo diritto.