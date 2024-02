Fubar 2 su Netflix: Inizia la pre-produzione per la seconda Stagione dello Spy Dramedy con Arnold Schwarzenegger

La seconda stagione di Fubar, la serie spy dramedy di Netflix che vede come protagonista Arnold Schwarzenegger, è attualmente in fase di pre-produzione, con la sceneggiatura in fase di messa a punto e la ricerca di nuovi attori e location per le riprese. La pre-produzione è iniziata il 5 febbraio 2024 e proseguirà fino al 28 aprile.

Dopo il successo della prima stagione, che ha totalizzato 88,9 milioni di ore visualizzate nella sola prima settimana dall'uscita, Netflix ha rinnovato la serie per una seconda stagione già nel giugno 2023. La serie segue le vicende dell'agente della CIA Luke e di sua figlia, entrambi agenti, che dopo essere stati scoperti sono costretti a scappare a seguito di un agguato. La seconda stagione promette di rivoluzionare nuovamente le dinamiche familiari.

Nonostante non ci siano ancora informazioni ufficiali sulla data di uscita di "Fubar 2", si prevede che la serie possa tornare su Netflix nel corso del 2024. Il cast della seconda stagione non è stato ancora annunciato, ma è previsto il ritorno di Arnold Schwarzenegger e Monica Barbaro, che interpretano rispettivamente Luke e sua figlia Emma.

La serie, che segna il ritorno di Schwarzenegger nel mondo della recitazione, è stata accolta positivamente dal pubblico grazie alla sua trama accattivante e ad un cast di alto profilo. Gli otto episodi della prima stagione sono disponibili in streaming su Netflix.