Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger aspettano il terzo figlio

Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger hanno annunciato l'arrivo del loro terzo figlio. La notizia è stata confermata da TMZ, rivelando che la figlia di Arnold Schwarzenegger è di nuovo incinta. La coppia, sposata dal 2019, ha già due bambine: Lyla Maria di 2 anni ed Eloise Christina di 13 mesi. Chris è anche padre di Jack, 10 anni, nato dal precedente matrimonio con Anna Faris.

Anche se la gravidanza di Katherine è ancora nelle prime fasi, la coppia ha partecipato recentemente a eventi pubblici senza che si notasse alcun segno evidente. Durante un incontro con i media a Los Angeles, Chris ha discusso della possibilità di passare dal Marvel Cinematic Universe ai film del DCU, senza menzionare la gravidanza imminente.

Katherine Schwarzenegger, autrice e influencer, e Chris Pratt, attore noto per i suoi ruoli in "Guardiani della Galassia" e "Jurassic World", hanno sempre mostrato un forte legame familiare. La loro relazione è spesso documentata sui social media, dove condividono momenti della loro vita quotidiana e del loro impegno per la comunità.

Con l'arrivo del terzo figlio, la famiglia Pratt-Schwarzenegger si prepara ad un nuovo capitolo, aumentando ulteriormente il numero dei loro piccoli. La notizia ha rapidamente fatto il giro del web, suscitando congratulazioni e auguri da parte dei fan e dei colleghi.