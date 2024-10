Zazoom di 30 ott 2024

Campania registra il maggiore aumento di iscritti Inps in Italia: focus su giovani e sostegno alle famiglie

Negli ultimi cinque anni, la Campania ha mostrato una crescita significativa nel numero di iscritti all’Inps, con un aumento dell’8% dal 2019, raggiungendo 2 milioni di contribuenti, pari al 7% del totale nazionale. I dati, presentati nel XXIII Rapporto Annuale Inps oggi a Napoli, rivelano che oltre 500.000 iscritti sono giovani sotto i 34 anni, un incremento del 9% (42.000 nuove posizioni), che riflette un cambiamento nel mercato del lavoro regionale. Il numero medio di settimane lavorate è salito a 41,3 nel 2023 rispetto alle 40,6 del 2019, e la retribuzione lorda media ha superato i 20.000 euro, con un aumento del 7% rispetto al 2019. Durante l’evento, ospitato presso il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università Federico II, i dirigenti Inps hanno sottolineato anche l’importanza del supporto alle famiglie nella regione, con l'Assegno Unico Universale che copre oltre un milione di figli in Campania, rappresentando l’11% del totale nazionale. Al contempo, l’Assegno di Inclusione ha raggiunto 467.000 beneficiari nei primi sei mesi del 2024, evidenziando una maggiore incidenza nel Sud Italia rispetto al resto del Paese. Questi interventi rispondono alla necessità di un sistema più inclusivo e stabile, dove anche le politiche per ridurre il divario tra domanda e offerta di lavoro diventano centrali, specie attraverso una maggiore integrazione tra sistema formativo e imprese. Infine, il presidente dell'Inps, Gabriele Fava, ha sottolineato l'importanza di lavorare sulla sostenibilità del sistema previdenziale e ha lanciato una campagna di educazione previdenziale rivolta ai giovani. Fava ha evidenziato come le politiche attive del lavoro, con il coinvolgimento della comunità locale e delle istituzioni, siano essenziali per rispondere alle sfide future, promuovendo una maggiore inclusione nel mercato del lavoro e una diminuzione della disoccupazione giovanile.

