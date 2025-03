Inps Certificazione Unica 2025: disponibile online per tutti i cittadini

L'INPS ha reso disponibile la Certificazione Unica (CU) 2025, relativa ai redditi percepiti nel 2024. Questo documento fiscale certifica gli importi corrisposti dall'Istituto ai titolari di prestazioni pensionistiche, previdenziali, assistenziali e a sostegno del reddito. La CU è rivolta a tutti i cittadini che hanno percepito dall'INPS redditi di lavoro dipendente e assimilati, di pensione, di lavoro autonomo, di provvigioni e redditi di altra natura.

Per accedere alla Certificazione Unica 2025 online, è necessario visitare il portale www.inps.it e accedere all'area personale con le proprie credenziali (SPID, CIE, CNS, eIDAS). Una volta effettuato l'accesso, seguire il percorso: "I tuoi servizi e strumenti" > "Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS" > "Certificazione Unica 2025 (Cittadino)". I pensionati possono scaricare la CU anche tramite il servizio online "Cedolino della pensione".

In alternativa, la Certificazione Unica può essere richiesta tramite:

App INPS Mobile per dispositivi Android e Apple iOS;

Contact center per richiedere l'invio a domicilio: al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

Posta elettronica certificata (PEC), inviando richiesta all'indirizzo [email protected] e allegando copia del documento di identità del richiedente;

Email, inviando richiesta all'indirizzo [email protected] (per chi non ha la PEC).

La CU può essere richiesta anche da persona delegata che, oltre alla delega, deve allegare alla domanda copie dei propri documenti d'identità e del delegante; oppure dagli eredi del titolare deceduto che, oltre alla copia del proprio documento di riconoscimento, dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

È importante ricordare che la Certificazione Unica è indispensabile per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Pertanto, si consiglia di scaricare o richiedere il documento con anticipo rispetto alle scadenze fiscali previste.

Bonus mamme 2025: chiarimenti INPS su esoneri contributivi per lavoratrici con figli - L'INPS ha fornito nuovi chiarimenti riguardanti il "Bonus mamme" attraverso il messaggio n. 401 del 31 gennaio 2025. Queste precisazioni riguardano l'applicazione temporale dell'esonero contributivo per le lavoratrici madri, come stabilito dalle leggi di bilancio 2024 e 2025.

Calendario delle Scadenze Fiscali di Febbraio 2025: Da Iva a contributi Inps - Febbraio 2025 presenta numerose scadenze fiscali rilevanti per cittadini e imprese. Di seguito, un riepilogo delle principali date da ricordare per adempiere agli obblighi fiscali ed evitare sanzioni.17 Febbraio 2025Autoliquidazione INAIL: i datori di lavoro devono comunicare le retribuzioni effettive del 2024 e stimare quelle del 2025 per calcolare il premio assicurativo.

Inps sospende il simulatore 'La Mia Pensione Futura' per manutenzione dopo polemiche sull'aumento dei requisiti - Il servizio online dell’Inps per simulare la pensione futura, noto come 'La Mia Pensione Futura', è stato temporaneamente sospeso per manutenzione. Questa piattaforma consente di stimare l’importo della pensione al termine della carriera lavorativa, basandosi su età, storia lavorativa e retribuzione o reddito, secondo le normative attuali.