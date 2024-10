Contributo affitto per famiglie in difficoltà a Roma: chi può ottenerlo e come fare domanda

A Roma parte oggi il bando per il contributo affitto destinato a famiglie in difficoltà economiche, grazie a un finanziamento di 1 milione di euro dalla Fondazione Roma. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra la Fondazione e Roma Capitale, ideata per sostenere specificamente neogenitori e famiglie numerose, offrendo un supporto contro il crescente problema della crisi abitativa nella capitale. Il contributo ammonta a 1000 euro per nucleo familiare e punta a ridurre il peso degli affitti per le famiglie più vulnerabili, con l’obiettivo di arginare l’aumento delle richieste di alloggi popolari che, solo nel 2023, ha superato quota 18.000.

Il bando sarà attivo dal 30 ottobre 2024 al 28 febbraio 2025 e si rivolge a famiglie residenti a Roma, con un ISEE inferiore ai 14.000 euro (fino a 35.000 euro in caso di perdita di reddito), e un contratto di locazione regolarmente registrato. È rivolto anche a coloro che hanno avuto un figlio tra il 2023 e il 2024, o che abbiano almeno due figli minori, oppure un minore con disabilità. Per accedere al contributo, il canone di affitto deve incidere per almeno il 24% del reddito familiare, e non devono esserci proprietà di immobili né assegnazioni di alloggi ERP.

L’iniziativa, come ha dichiarato il sindaco Roberto Gualtieri, risponde alla necessità di fornire un supporto concreto per chi si trova in difficoltà, dopo che i contributi statali sono stati interrotti. L’amministrazione, in collaborazione con la Fondazione Roma, mira a garantire alle famiglie uno strumento che possa aiutarle a sostenere l’affitto in modo dignitoso, rafforzando il tessuto sociale. Per il presidente della Fondazione Roma, Franco Parasassi, il progetto rappresenta un modello di partenariato pubblico-privato che potrebbe essere replicato anche in altri ambiti e città, sostenendo le famiglie in tempi di emergenza abitativa e dimostrando il valore della solidarietà sociale.