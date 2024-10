Allerta per il super tifone Kong-rey a Taiwan: raffiche fino a 240 km/h

Le autorità taiwanesi hanno emesso avvisi per il super tifone Kong-rey, che oggi ha raggiunto la costa sud-est dell'isola con raffiche fino a 240 km/h. Il tifone, che ha già colpito le Filippine, si è intensificato rapidamente muovendosi a nord-ovest nel Mar delle Filippine e secondo il Joint Typhoon Warning Center (JTWC), è attualmente paragonabile a un uragano di categoria 4. Si prevede che Kong-rey tocchi terra a Taitung tra oggi e domani, con piogge intense e vento che interesseranno l'intera Taiwan entro stasera. Le comunità locali e i residenti sono invitati a prepararsi all’impatto.

La Central Weather Administration (CWA) ha rilasciato avvisi di sicurezza per gran parte delle contee orientali e meridionali dell'isola, mentre l'Agenzia Meteorologica prevede che le bande esterne della tempesta si allargheranno, causando possibili inondazioni, smottamenti e interruzioni delle comunicazioni in diverse aree. Le squadre di soccorso sono già operative per monitorare l’evoluzione del tifone e garantire la sicurezza dei cittadini .