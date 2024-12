Taiwan in Massima Allerta: Esercitazioni Militari in Risposta alle Manovre Cinesi nel Mar Cinese Meridionale

Taiwan ha annunciato che le sue forze armate sono in stato di "massima allerta" e hanno avviato esercitazioni per rispondere immediatamente a potenziali minacce, dopo aver individuato un numero significativo di navi da guerra e imbarcazioni della guardia costiera cinesi nelle acque circostanti l'isola. Queste esercitazioni rappresentano una risposta diretta alle recenti restrizioni imposte dall'esercito di Pechino sullo spazio aereo al largo delle coste cinesi.

Secondo fonti ufficiali, la Cina ha schierato quasi 90 navi militari e della guardia costiera in sette zone di spazio aereo riservato vicino a Taiwan, alle isole meridionali del Giappone e nel Mar Cinese Orientale e Meridionale, in quella che appare come la più grande esercitazione militare nella regione fino ad oggi.

L'esercito taiwanese ha attivato esercitazioni di prontezza al combattimento per monitorare le attività cinesi e ha avvertito che azioni provocatorie unilaterali potrebbero seriamente compromettere la pace e la stabilità nell'Indo-Pacifico.

Queste tensioni seguono il recente viaggio del presidente taiwanese Lai Ching-te alle Isole Marshall, Tuvalu e Palau, tre dei dodici paesi che mantengono relazioni diplomatiche con Taiwan, con scali alle Hawaii e a Guam. La Cina, che considera Taiwan parte del suo territorio, si è opposta fermamente a queste visite, intensificando le attività militari nella regione come segnale di avvertimento.

