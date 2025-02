Taiwan sequestra nave cargo cinese dopo il danneggiamento di un cavo sottomarino

La Guardia Costiera di Taiwan ha sequestrato una nave cargo registrata in Togo, la "Hongtai", con un equipaggio composto interamente da cittadini cinesi, in seguito al danneggiamento di un cavo sottomarino nello Stretto di Taiwan. L'incidente ha interrotto le comunicazioni tra l'isola principale di Taiwan e l'arcipelago di Penghu.

Nelle prime ore di martedì 25 febbraio 2025, la Chunghwa Telecom, principale fornitore di servizi di telecomunicazione di Taiwan, ha segnalato il danneggiamento di un cavo in fibra ottica situato a circa 6 miglia nautiche (11 chilometri) a nord-ovest del porto peschereccio di Jiangjun. La "Hongtai" era ancorata nella stessa area dal sabato precedente e non ha risposto a sette tentativi di comunicazione da parte delle autorità portuali di Anping. Dopo la segnalazione del danno al cavo, la Guardia Costiera ha intercettato la nave mentre si dirigeva verso nord-ovest e l'ha scortata al porto di Anping per ulteriori indagini.

Le autorità taiwanesi stanno trattando il caso come una questione di sicurezza nazionale, considerando la possibilità che l'incidente sia parte di tattiche di "zona grigia" da parte della Cina, che implicano operazioni di interferenza ostile senza arrivare a un conflitto aperto. Al momento, non è chiaro se il danneggiamento del cavo sia stato intenzionale o accidentale.

Nonostante l'interruzione, le comunicazioni con le isole Penghu non sono state compromesse grazie all'attivazione di cavi di backup da parte di Chunghwa Telecom. Questo incidente si aggiunge a una serie di eventi simili negli ultimi anni, in cui cavi sottomarini taiwanesi sono stati danneggiati, aumentando le preoccupazioni di Taipei riguardo a potenziali sabotaggi da parte della Cina.

La Cina considera Taiwan una propria provincia e ha intensificato la pressione militare e diplomatica sull'isola negli ultimi anni.

Taiwan in Massima Allerta: Esercitazioni Militari in Risposta alle Manovre Cinesi nel Mar Cinese Meridionale - Taiwan ha annunciato che le sue forze armate sono in stato di "massima allerta" e hanno avviato esercitazioni per rispondere immediatamente a potenziali minacce, dopo aver individuato un numero significativo di navi da guerra e imbarcazioni della guardia costiera cinesi nelle acque circostanti l'isola.

Taiwan intensifica le esercitazioni militari e le relazioni con gli alleati del Pacifico - Taiwan ha recentemente condotto esercitazioni militari aeree per testare le proprie capacità di difesa, in vista del viaggio del presidente William Lai (Lai Ching-te) alle isole Marshall, Tuvalu e Palau, che si terrà dal 30 novembre al 6 dicembre. Durante questo viaggio, Lai prevede di fare scali alle Hawaii e a Guam, territori statunitensi nel Pacifico.

Allerta per il super tifone Kong-rey a Taiwan: raffiche fino a 240 km/h - Le autorità taiwanesi hanno emesso avvisi per il super tifone Kong-rey, che oggi ha raggiunto la costa sud-est dell'isola con raffiche fino a 240 km/h. Il tifone, che ha già colpito le Filippine, si è intensificato rapidamente muovendosi a nord-ovest nel Mar delle Filippine e secondo il Joint Typhoon Warning Center (JTWC), è attualmente paragonabile a un uragano di categoria 4.