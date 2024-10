Halloween - Il pericolo delle truffe online: allarme spam

In prossimità della notte di Halloween, le caselle di posta elettronica di tutto il mondo sono bersagliate da spam e truffe digitali. Molte e-mail, apparentemente innocue e piene di offerte su costumi, decorazioni o regali a tema Halloween, nascondono in realtà pericoli. Secondo Bitdefender, il 48% di queste comunicazioni risulta fraudolento, con tentativi di ingannare gli utenti attraverso messaggi come “Hai vinto la mystery box di Halloween” o “Saldi di Halloween”, che rimandano a siti web ingannevoli progettati per rubare informazioni sensibili e denaro. Queste e-mail a tema propongono spesso finti omaggi o premi in denaro, e i criminali informatici utilizzano il marchio di rivenditori noti per rendere le offerte più credibili.

Lo spam di Halloween, rilevato già dal 20 settembre, ha raggiunto picchi significativi in ottobre. Attualmente, gli Stati Uniti sono i più colpiti con il 69% del traffico, seguiti da Irlanda (9%), Svezia (5%) e Germania (3%). Bitdefender prevede che le truffe potrebbero espandersi anche in Europa e in altre aree. Una delle truffe più frequenti vede l’utente ricevere un’e-mail che promette un premio in cambio della partecipazione a un sondaggio o dell’inserimento di dati personali, mentre altre truffe offrono “regali esclusivi” come dispositivi tecnologici e articoli di lusso, ma richiedono il pagamento di piccole somme per la spedizione, che non fanno altro che alimentare le frodi.

Per proteggersi da questi attacchi è importante adottare alcune precauzioni, come verificare sempre gli URL dei link contenuti nelle e-mail e non aprire allegati sospetti, specialmente se si tratta di cartoline elettroniche a tema. Anche la grammatica e il linguaggio delle e-mail possono rivelare potenziali frodi: errori linguistici e toni troppo urgenti sono segnali che possono indicare truffe. Gli esperti consigliano di evitare qualsiasi interazione con messaggi che promettono premi esclusivi o prodotti in regalo, per evitare di cadere nella trappola dei criminali online.