Little Nightmares III ti augura Buon Halloween

Per celebrare Halloween è ora disponibile un nuovo trailer diLittle Nightmares III, che include nuove immagini del capitolo Candy Factory, nonché un primo inquietante incontro con il suo disturbato e crudele abitante, il Supervisore.

Guarda Low e Alone vagare nella lugubre Candy Factory, dove gli operai della Herd lavorano giorno e notte, producendo montagne di dolcetti sotto lo sguardo agghiacciante del Supervisore. Ma mentre si aggirano per le strutture, non riescono a scrollarsi di dosso la sensazione di essere osservati anche loro. Low e Alone dovranno pensare e agire mano nella mano per fuggire da questo incubo di follia dolciaria. Buon Halloween!

Per il trailer italiano:

https://youtu.be/ysKlhm10FYU

Little Nightmares III segue le avventure di Low e Alone alla ricerca di un modo per uscire dal Nowhere. Intrappolati nella Spirale, un agglomerato di luoghi inquietanti, i due amici dovranno collaborare per sopravvivere a questo mondo pieno di pericoli ed evitare minacce ben peggiori in agguato tra le ombre. Per la prima volta nel franchise, Little Nightmares III non solo consentirà ai giocatori di farsi largo nella Spirale da soli con un compagno gestito dall'IA, ma anche in una modalità cooperativa online per due giocatori in compagnia di uno dei propri amici.

Little Nightmares III sarà disponibile nel 2025 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.