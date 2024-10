Zazoom di 29 ott 2024

Crollo di un hotel a Villa Gesell in Argentina: un morto e numerosi dispersi

Un hotel in fase di ristrutturazione a Villa Gesell, nella provincia di Buenos Aires, è crollato nella notte tra il 28 e il 29 ottobre 2024, causando la morte di un uomo di 89 anni e la scomparsa di almeno dieci persone. L'edificio, che ospitava il Dubrovnik Hotel, ha ceduto intorno all'1:00 del mattino. Le autorità locali hanno comunicato che la struttura di dieci piani è collassata su se stessa, schiacciando anche una parte dell'edificio adiacente. Le operazioni di salvataggio coinvolgono circa 300 soccorritori, che stanno utilizzando droni e cani da ricerca per cercare sopravvissuti tra le macerie. Sono stati estratti dai detriti anche alcuni feriti, tra cui una donna, mentre si stima che tra sette e undici persone potrebbero ancora trovarsi intrappolate. Le indagini preliminari suggeriscono che i lavori di ristrutturazione avvenissero senza i necessari permessi, e quattro lavoratori, tra cui un capocantiere e tre muratori, sono stati arrestati per interrogatori. Le autorità hanno avviato un'inchiesta per chiarire le cause del crollo. La situazione è complicata dalla grande quantità di detriti, rendendo le operazioni di recupero difficili e lunghe. Questo tragico evento ha scosso la comunità di Villa Gesell, una nota località turistica della costa argentina. Le autorità continuano a monitorare la situazione e forniscono aggiornamenti costanti sulle operazioni di salvataggio e sulle indagini in corso.

