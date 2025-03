MotoGP: oggi il Gran Premio d'Argentina – Orari e dove vederlo in TV

Oggi, domenica 16 marzo 2025, si disputa il Gran Premio d'Argentina sul circuito di Termas de Río Hondo. Dopo la vittoria nella Sprint Race di ieri, Marc Márquez punta a consolidare la sua leadership nel campionato. Nella gara sprint, il pilota spagnolo ha preceduto il fratello Álex Márquez e Francesco "Pecco" Bagnaia, completando un podio tutto Ducati.

La gara principale della MotoGP è in programma alle ore 19:00 italiane. Sarà trasmessa in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (canale 201). Per chi preferisce lo streaming, l'evento sarà disponibile su Sky Go e NOW. Per chi non dispone di un abbonamento, TV8 trasmetterà la gara in differita alle 21:35.

La giornata di gare inizierà con la Moto3 alle 16:00, seguita dalla Moto2 alle 17:15. Il warm-up della MotoGP è previsto alle 14:40.

Da segnalare l'assenza del campione in carica Jorge Martín, ancora in fase di recupero da un infortunio al polso sinistro subito durante un allenamento pre-stagionale. Al suo posto, Aprilia schiererà il collaudatore Lorenzo Savadori.

Il circuito di Termas de Río Hondo, lungo 4,8 km, presenta 14 curve e un rettilineo principale di 1.076 metri, offrendo un mix di tratti tecnici e veloci che metteranno alla prova le abilità dei piloti.

Per ulteriori dettagli sul programma del weekend e sugli orari delle trasmissioni, è possibile consultare il sito ufficiale di Sky Sport.

MotoGP: Marc Márquez conquista la pole in Argentina, Bagnaia quarto - Marc Márquez ha ottenuto la pole position nel Gran Premio di Argentina, stabilendo un nuovo record sul circuito di Termas de Río Hondo con un tempo di 1:36.917.Il pilota della Ducati ufficiale ha preceduto il fratello Álex Márquez, secondo con la Ducati del team Gresini, e Johann Zarco su Honda, che completa la prima fila.

MotoGp d'Argentina 2025: orari e dove vedere la in diretta - Oggi, sabato 15 marzo 2025, si terrà la seconda gara Sprint della stagione MotoGP sul circuito di Termas de Río Hondo, in Argentina. La Sprint Race è programmata per le ore 19:00 italiane. Le qualifiche della MotoGP si svolgeranno dalle 14:50 alle 15:30.

MotoGP: Bagnaia cerca risposte dopo il dominio di Márquez in Ducati - Il team Ducati ha iniziato la stagione MotoGP 2025 con risultati contrastanti. Marc Márquez ha dominato il Gran Premio di Thailandia a Buriram, conquistando sia la Sprint Race che la gara principale, partendo dalla pole position e registrando il giro più veloce.