50 Cent rifiuta un'offerta milionaria per esibirsi al comizio di Trump

Il rapper 50 Cent ha recentemente rivelato di aver declinato un'offerta di tre milioni di dollari per esibirsi al comizio di Donald Trump a New York. La decisione, spiegata dal rapper come un modo per tenersi fuori dal dibattito politico, è legata alla sua avversione per l'idea di essere coinvolto in politica. "Quando ti lasci coinvolgere, c'è sempre qualcuno che ce l'ha con te", ha spiegato 50 Cent, noto anche per aver rifiutato di partecipare alla Convention Nazionale Repubblicana di quest'anno.

Questo rifiuto di esibirsi in supporto a Trump, che cerca di consolidare il proprio consenso anche tra le celebrità , ha suscitato molto interesse mediatico. Nonostante il legame che alcuni potrebbero intravedere tra i due, soprattutto in passato, 50 Cent ha chiarito di non voler essere associato a nessun partito o movimento politico, proteggendo la sua immagine e carriera. Secondo fonti vicine, l'artista, pur apprezzando l’attenzione suscitata, resta fermo nella sua scelta di evitare le arene politiche e ha ribadito più volte il suo distacco dalle campagne elettorali e da qualunque tipo di schieramento.