Elezioni Liguria: Schlein e il Pd guardano avanti, focus su Umbria ed Emilia-Romagna

Dopo la sconfitta alle elezioni regionali in Liguria, dove il centrodestra ha conquistato la regione con la vittoria del sindaco di Genova, Marco Bucci, il Partito Democratico e la segretaria Elly Schlein concentrano ora l’attenzione sulle prossime sfide in Umbria ed Emilia-Romagna, in programma il 17 e 18 novembre. Schlein ha ribadito l’impegno e il lavoro svolto da Andrea Orlando e dai sostenitori locali, pur ammettendo che le divisioni tra i partiti alleati hanno compromesso le possibilità di vittoria.

Il risultato ligure, con il Pd al 28,5%, riflette il desiderio di una coalizione più unita e competitiva. Schlein ha sottolineato l'importanza di mantenere una base forte, pur riconoscendo che il Pd da solo non basta per sfidare il centrodestra. L'attenzione si sposta quindi su come rafforzare la coalizione con nuovi elementi liberali e moderati, come suggerito dal sindaco di Milano, Beppe Sala, che invoca una forza centrale pragmatica, capace di attrarre l'elettorato moderato del Nord.

Nel contesto emiliano-romagnolo, il Pd ha puntato su una larga coalizione di centrosinistra, con Michele De Pascale, sindaco di Ravenna, come candidato. L'obiettivo è mantenere la storica roccaforte rossa, mentre il centrodestra ha scelto Elena Ugolini come candidata, una figura civica che spera di intercettare l’elettorato che desidera un cambiamento. Per l’Umbria, invece, Stefania Proietti, sindaca di Assisi e candidata del centrosinistra, si opporrà alla presidente uscente Donatella Tesei, appoggiata dal centrodestra e da Alternativa Popolare.

All’interno del Pd, l'area riformista, rappresentata da figure come Stefano Bonaccini e Alessandro Alfieri, sottolinea la necessità di ampliare l’appeal della coalizione. Alfieri sostiene che il no a Italia Viva abbia lasciato una lacuna nella rappresentanza centrista, un errore che potrebbe aver influenzato la percezione dell’elettorato e compromesso il risultato in Liguria. Bonaccini invita a riflettere sugli errori per costruire un centrosinistra vincente e a concentrare ogni sforzo per le imminenti sfide in Umbria ed Emilia-Romagna.