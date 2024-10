Zazoom di 29 ott 2024

Padova: neonata ritrovata morta in un night club, indagini su possibile infanticidio

Una neonata è stata trovata priva di vita questa mattina nel dormitorio di un night club a Piove di Sacco, nella provincia di Padova. La madre, una donna di 29 anni, lavorava nel locale da circa due mesi. Dopo aver partorito all'interno della struttura, ha contattato i soccorsi, ma al loro arrivo non è stato possibile fare nulla per salvare la bambina, già deceduta. Le indagini, coordinate dal pm Sergio Dini, si sono concentrate sulla madre, attualmente ricoverata presso un ospedale di Padova. Le prime analisi condotte sul corpo della neonata suggeriscono che la morte non sia avvenuta per cause naturali, portando gli inquirenti a considerare l'ipotesi di un infanticidio. Il tenente Giacomo Chimienti, comandante della compagnia di Piove di Sacco, ha dichiarato che sarà fondamentale stabilire se la neonata fosse viva al momento della nascita. Questa informazione potrà essere chiarita solo attraverso un’autopsia, il cui incarico sarà affidato a breve. I testimoni sono stati ascoltati dagli investigatori, mentre si prevede che la madre sarà interrogata nei prossimi giorni per fornire dettagli cruciali sul parto e sulle circostanze che hanno portato al decesso della piccola. Questo tragico evento ha suscitato forte preoccupazione nella comunità locale, ponendo l'accento sulla necessità di indagini approfondite per chiarire le cause della morte e le condizioni in cui è avvenuto il parto. Il caso è ancora in fase di sviluppo, con nuove informazioni attese nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Gli esami autoptici rappresentano un passaggio fondamentale per la risoluzione di questo caso delicato e inquietante.

