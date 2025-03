Re Carlo III ricoverato per effetti collaterali della terapia oncologica

Re Carlo III ha trascorso parte della giornata odierna in ospedale a causa di "effetti collaterali temporanei" legati al trattamento in corso per il cancro. Buckingham Palace ha comunicato che il sovrano è successivamente rientrato a Clarence House e, su consiglio medico, gli impegni previsti per domani saranno riprogrammati. Il re ha espresso le sue scuse a coloro che potrebbero essere stati disagiati o delusi dalla situazione.

Oggi, Carlo III avrebbe dovuto ricevere le credenziali di tre ambasciatori, mentre domani erano in programma quattro impegni pubblici a Birmingham.Il sovrano è in cura per un tumore, diagnosticato nel febbraio 2024 dopo una procedura per un'ipertrofia prostatica benigna. I dettagli specifici della patologia non sono stati resi noti.

Re Carlo III e la Regina Camilla in visita ufficiale in Italia e Vaticano dal 7 al 10 aprile 2025 - Re Carlo III e la Regina Camilla saranno in Italia per una visita di Stato dal 7 al 10 aprile 2025, con tappe a Roma, in Vaticano e a Ravenna. L'8 aprile, i sovrani incontreranno Papa Francesco in occasione del Giubileo 2025, un anno speciale per la Chiesa Cattolica dedicato alla riconciliazione e alla preghiera.

Re Carlo e Trump: una corrispondenza che rafforza la relazione anglo-americana - Dopo la conclusione del mandato presidenziale di Donald Trump nel 2020, l'attenzione globale si è rivolta al nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Ma Re Carlo ha mantenuto una relazione discreta con l'ex presidente attraverso lettere scritte a mano.

Re Carlo e la Regina Camilla in Italia ad aprile per il 20º anniversario di matrimonio - Re Carlo e la Regina Camilla visiteranno l'Italia ad aprile 2025 per celebrare il loro 20º anniversario di matrimonio. Il viaggio, organizzato dal Foreign and Commonwealth Office britannico, durerà quattro giorni e mira a rafforzare le relazioni tra Regno Unito e Italia nel contesto post-Brexit.