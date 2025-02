Re Carlo e Trump: una corrispondenza che rafforza la relazione anglo-americana

Dopo la conclusione del mandato presidenziale di Donald Trump nel 2020, l'attenzione globale si è rivolta al nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Ma Re Carlo ha mantenuto una relazione discreta con l'ex presidente attraverso lettere scritte a mano. Questa pratica epistolare, ereditata dalla madre, la regina Elisabetta, risale agli anni '80, quando Carlo incontrò Trump a Mar-a-Lago.

Con l'inizio del secondo mandato di Trump alla Casa Bianca, la collaborazione tra il presidente, Re Carlo e il principe William potrebbe ridefinire la "relazione speciale" tra Regno Unito e Stati Uniti. Trump ha elogiato il principe William, definendolo un "brav'uomo" che sta svolgendo un "lavoro fantastico". Un incontro a Parigi tra Trump e William, inizialmente previsto come breve, si è trasformato in una discussione di 40 minuti a porte chiuse, evidenziando il "calore" del loro rapporto. Fonti della Casa Bianca indicano che il principe William esercita ora un'influenza significativa nel futuro delle relazioni anglo-americane.

Recentemente, le relazioni tra Regno Unito e Stati Uniti hanno affrontato sfide su temi come dazi, le isole Chagos e la spesa per la difesa. Nonostante queste differenze politiche, l'affetto di Trump per la Gran Bretagna rimane. La crescente relazione con il principe William è considerata fondamentale, al punto che si prevede un suo coinvolgimento in un futuro viaggio di Stato negli Stati Uniti.

