Formula 1 - Ferrari mira al titolo costruttori: lotta aperta con McLaren e Red Bull

Con il campionato di Formula 1 2024 ormai prossimo alla fine, la battaglia per il titolo costruttori entra in una fase decisiva, in particolare per Ferrari e McLaren. Se il Mondiale piloti è virtualmente nelle mani di Max Verstappen, leader con 362 punti, Ferrari e McLaren sono ora al centro di un acceso confronto per il primo posto nel campionato costruttori. La Ferrari, galvanizzata dalle recenti vittorie di Carlos Sainz e Charles Leclerc ad Austin e in Messico, ha ridotto la distanza dalla McLaren, che è ora di soli 29 punti. Il prossimo Gran Premio in Brasile, previsto per il 3 novembre, sarà quindi cruciale per determinare chi tra le due scuderie riuscirà a spuntarla.

Il successo della Ferrari a Città del Messico, con Sainz primo e Leclerc terzo, ha fruttato 42 punti e consolidato la sua posizione di seconda forza, distaccandosi di 25 punti da una Red Bull in calo. La scuderia di Maranello ha approfittato delle difficoltà dei rivali, tra cui Red Bull, il cui pilota Sergio Perez è giunto solo 17esimo, e la McLaren, che ha visto un piazzamento non ottimale con Oscar Piastri all’ottavo posto. La performance di Leclerc e Sainz ha permesso di recuperare 19 punti su McLaren e 33 su Red Bull, dando così nuova speranza al team di Fred Vasseur, che punta a portare in Italia un titolo che manca dal 2008.

Le aspettative sono alte anche grazie ai miglioramenti tecnici della Ferrari SF-24, che nelle ultime gare ha mostrato maggiore stabilità e velocità , specialmente in circuiti tecnicamente complessi come Austin. Le modifiche apportate al veicolo hanno reso la monoposto più competitiva e adattabile a diverse condizioni di pista, un aspetto che potrebbe giocare a favore della Ferrari nelle prossime gare. In aggiunta, il format del campionato offre ancora margine per scalare la classifica: restano infatti oltre 200 punti totali in palio, considerando anche i due eventi Sprint previsti nei prossimi weekend.

La classifica attuale vede McLaren a 566 punti, Ferrari a 537 e Red Bull a 512. La squadra britannica non vince il mondiale costruttori dal 2007, e la pressione di tenere testa alla Ferrari, supportata dai recenti successi e dal calo di rendimento della Red Bull, rende la lotta per il titolo più aperta che mai.