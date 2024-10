SNAPCHAT LANCIA I NUOVI SPECTACLES IN EUROPA

Snapchat, popolare piattaforma di visual messaging, ha annunciato l’arrivo dei nuovi Spectacles in Austria, Francia, Germania, Italia, Olanda e Spagna, i primi sei mercati in cui saranno disponibili al di fuori degli Stati Uniti.

Il mese scorso, in occasione dell'annuale Snap Partner Summit, Snapchat ha presentato laquinta generazione di Spectacles e il nuovo sistema operativo Snap OS. Il giorno seguente, al Lens Fest, un gruppo di sviluppatori, creator e appassionati di Lenti ha ricevuto gli Spectacles e un abbonamento al programma dedicato agli sviluppatori per iniziare a esplorare la piattaforma.

Dal lancio degli Spectacles gli sviluppatori hanno già creato Lenti straordinarie e la comunità globale di sviluppatori AR ha manifestato grande interesse.

Da oggi un numero ancora maggiore di sviluppatori potrà candidarsi per creare e condividere Lenti per Spectacles. Con un abbonamento di 110 euro al mese e un impegno di 12 mesi, gli sviluppatori avranno accesso agli Spectacles e al team dedicato per realizzare i propri progetti.*

Gli Spectacles inizieranno a essere distribuiti agli sviluppatori dei Paesi selezionati nelle prossime settimane e saranno lanciati in ulteriori mercati nel 2025.

È possibile candidarsi al programma per sviluppatori di Spectacles visitando il sito:https://www.spectacles.com/ lens-studio .

Gli insight degli sviluppatori AR sugli Spectacles

"Gli Spectacles mi hanno entusiasmato fin da subito! Navigare nel mondo digitale direttamente con le proprie mani anziché attraverso lo schermo di uno smartphone apre un livello di storytelling e gameplay immersivo completamente nuovo. Trovo emozionante sperimentare l'AR con gli amici attraverso le Lenti Connesse, così come godere della perfetta integrazione dell'IA e del controllo vocale. La combinazione di così tante funzionalità in un piccolo paio di occhiali è davvero straordinaria!

Per lo sviluppo Snap fornisce molti strumenti utili che rendono semplice creare e sperimentare mondi AR interattivi per gli Spectacles. Il tracciamento è preciso, l'immagine è cristallina e ad alto contrasto, ed è possibile vedere e testare le Lenti AR sugli occhiali in pochi secondi.

Sono convinto che siamo già molto vicini agli occhiali AR ottimali per il vasto pubblico e che Snap, grazie alla continua innovazione, stia svolgendo un ruolo chiave in questo percorso di sviluppo".

Ines Hilz, AR Designer

“Gli Spectacles sono un vero e proprio strumento innovativo per il nostro team! Creare esperienze immersive live mantenendo le mani libere è rivoluzionario per un'agenzia come la nostra, e ci consente di valorizzare le interazioni quotidiane e di esplorare nuove dimensioni dello storytelling in AR.

Il design leggero e compatto degli Spectacles li rende comodi per un utilizzo prolungato, a differenza dei dispositivi AR/XR più voluminosi disponibili sul mercato. Inoltre, la possibilità di condividere lo stesso contenuto AR con più persone contemporaneamente abilita esperienze condivise davvero emozionanti.

Grazie a Lens Studio possiamo sfruttare al meglio funzionalità avanzate come il tracciamento preciso delle mani, le interazioni basate sull'IA e straordinari effetti visivi, che ci consentono di raccontare storie in modo fluido e incredibilmente coinvolgente. Siamo entusiasti di far parte di questa avventura!”